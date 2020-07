Fondazione Roche con Treccani Scuola per gli studenti in lockdown

Con la campagna “Stai a casa, leggi un libro”, Fondazione Roche ha sostenuto Treccani Scuola e gli studenti che, durante il periodo del lockdown, hanno dovuto affrontare le difficoltà legate alla sospensione del servizio scolastico. Il progetto, nato in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura di Milano e Monza, era inizialmente rivolto ai giovani under 25 residenti in questi Comuni. Grazie all’accordo con l’Istituto Treccani si è progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale

08 LUG - Fondazione Roche, nell’ambito del progetto “Roche si fa in 4”, ha lanciato la campagna “Stai a casa, leggi un libro”, con lo scopo di sostenere Treccani Scuola e le giovani generazioni che durante il lockdown hanno dovuto gestire un carico emotivo e psicologico particolarmente oneroso, aggravato dalle difficoltà causate dalla sospensione del servizio scolastico.



Il progetto di Fondazione Roche, nato in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura dei Comuni di Milano e di Monza e inizialmente rivolto ai giovani under 25 qui residenti, grazie all’accordo con l’Istituto Treccani si è progressivamente trasformato fino a diventare una campagna che vuole coinvolgere tutti ragazzi a livello nazionale.



Con la collaborazione del MIUR, inoltre, è stato possibile mettere a disposizione gratuitamente la piattaforma Treccani Scuola per facilitare la didattica a distanza.



Grazie al sostegno di Fondazione Roche, il database di Treccani Scuola – che aveva già previsto l’upload della biblioteca dei Classici Ricciardi- è stato ulteriormente arricchito con nuovi percorsi multimediali (60 nuove lezioni) e video didattici di approfondimento dedicati a materie come Italiano, Storia, Filosofia, Chimica e Fisica.

08 luglio 2020

“Con il progetto “Roche si fa in 4” abbiamo identificato 4 aree di bisogno in cui intervenire per sostenere il nostro Paese nel periodo più difficile dal dopoguerra – afferma, Segretario Generale di Fondazione Roche – Preoccupati dall’isolamento sociale, che ha determinato un carico emotivo e psicologico particolarmente oneroso per i più giovani, e desiderosi di sostenere il diritto allo studio, Fondazione Roche ha deciso di avviare una collaborazione con l’Istituto Treccani per supportare la didattica a distanza. I giovani rappresentano il nostro futuro, contribuire alla loro formazione in questo periodo è un nostro dovere e poter raccontare oggi i risultati di questa partnership ci riempie di orgoglio”.A livello nazionale, in soli 90 giorni, la piattaforma Treccani Scuola ha registrato più di 370.000 utenti attivi, con picchi nelle Regioni Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia, per un totale di circa 6.000.000 di sessioni.La piattaforma ha inoltre messo a disposizione una nuova procedura di iscrizione che ha permesso alle scuole di registrare tutte le classi e tutti i docenti del proprio istituto in modo semplice e rapido. È stato anche sviluppato uno strumento per registrare le proprie video-lezioni direttamente all’interno della piattaforma e condividerle nelle classi digitali.La campagna dedicata ai giovani è stato il quarto ed ultimo pilastro di “Roche si fa in 4”, un progetto che durante questi mesi di straordinaria difficoltà ha confermato Roche Italia come partner del Sistema Paese, mettendo a disposizione risorse economiche, farmaci, dispositivi diagnostici, servizi e personale altamente specializzato per essere al fianco di tutti i cittadini.