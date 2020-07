Cambio della guardia ai vertici del Centro nazionale sangue. Arriva Vincenzo De Angelis

Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Udine prenderà il timone de Cns dal 1° agosto. Il nuovo Direttore sostituisce Giancarlo Maria Liumbruno il cui mandato era scaduto.

di Ester Maragò

30 LUG - Passaggio del testimone ai vertici del Centro nazionale sangue. Alla guida del sistema trasfusionale nazionale arriva Vicenzo De Angelis, Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. A stabilirlo il decreto di nomina del Ministro della Salute, Roberto Speranza.





Classe 1956, De Angelis entrerà in carica dal 1° di agosto e rimarrà al comando del Centro che opera presso l'Iss, per il prossimo quinquennio. A quanto si apprende il suo nome è stato condiviso con le Regioni. Sostituisce Giancarlo Maria Liumbruno il cui mandato scade oggi.

Il nuovo Direttore, specializzato in Ematologia e in Biologia Clinica all’Università di Padova è il Responsabile del Coordinamento Regionale ed Interregionale delle attività trasfusionali del Friuli Venezia Giulia ed è componente della Consulta nazionale permanente per il Servizio Trasfusionale presso il ministero della Salute. È stato inoltre designato dal ministero della Salute quale esperto nazionale per la partecipazione alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro presso il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea ed altri organismi internazionali per le problematiche sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati



30 luglio 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci