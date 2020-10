Oms: “Il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere già stato contagiato dal Coronavirus”. Praticamente circa 780 milioni di casi a fronte dei 36 milioni “ufficiali”

06 OTT - Circa una persona su dieci potrebbe aver contratto il nuovo coronavirus, lasciando la maggior parte della popolazione ancora esposta alla malattia da Covid-19. A sottolinearlo il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’Oms Mike Ryan, intervenuto ieri in occasione del meeting dell’Executive board dell’Oms.



Ryan ha rimarcato che i focolai in alcune zone del sud-est asiatico si stanno espandendo e che i numeri relativi a nuovi casi e decessi sono in aumento in alcune parti in Europa e nella regione del Mediterraneo orientale.



“Secondo le nostre migliori stime attuali circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe aver contratto il virus. La percentuale varia a seconda del Paese, del contesto urbano o rurale, del gruppo. Ma significa principalmente che la maggior parte della popolazione mondiale sarebbe ancora a rischio”, ha detto Ryan. “Stiamo entrando in un periodo difficile. La malattia continua a diffondersi”.



Tradotta in cifra assoluta la stima OMS farebbe lievitare il numero delle persone contagiate nel mondo a circa 780 milioni di casi Covid a fronte dei poco meno di 36 milioni registrati ufficialmente fino ad oggi.



06 ottobre 2020

