Covid. Fornitura 200 mln di dosi candidato vaccino Sanofi-Gks a Covax per un’equa distribuzione

Sanofi e Gsk hanno raggiunto un accordo con Covax – una coalizione globale di governi, organizzazioni sanitarie, aziende e organizzazioni filantropiche che lavorano per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso equo ai vaccini Covid-19 – per la fornitura di 200 milioni di dosi del vaccino attualmente in studio. Le due aziende intendono contribuire all’obiettivo di Covax di garantire che i vaccinidi successo raggiungano coloro che ne hanno bisogno, una volta ottenute le approvazioni regolatorie.

28 OTT - Sanofi e Gsk hanno firmato una dichiarazione di intenti con Gavi, l’amministratore legale della Covax Facility, un meccanismo globale di condivisione del rischio per l’approvvigionamento in comune e la distribuzione equa di eventuali vaccini Covid-19.



La Covax Facility fa parte di Covax una collaborazione globale di governi, organizzazioni sanitarie, aziende e organizzazioni filantropiche che lavorano per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso equo ai vaccini Covid-19.



Covax è co-guidato da Gavi, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) e l’Oms, e costituisce il pilastro dei vaccini dell’acceleratore Access to Covid-19 Tools (ACT). Più di 180 paesi ed economie hanno recentemente aderito allo strumento Covax per ottenere un accesso tempestivo ed economico ai vaccini ed affrontare su scala globale la pandemia di Covid-19.



Sulla base della dichiarazione di intenti, Sanofi e Gsk intendono rendere disponibili 200 milioni di dosi del loro vaccino Covid-19 a base di proteine ricombinanti adiuvate, se approvato dalle autorità di regolamentazione e soggetto a contratto, alla Covax Facility.

28 ottobre 2020

Entrambe le società intendono contribuire all’obiettivo di Covax di garantire che i vaccini Covid-19 di successo raggiungano coloro che ne hanno bisogno, chiunque essi siano e ovunque vivano, una volta ottenute le approvazioni regolatorie.“Per affrontare una crisi sanitaria globale di questa portata, ci vogliono partnership uniche – dice, Executive Vice President e Global Head di Sanofi Pasteur – L’impegno che annunciamo oggi per il Covax Facility può aiutarci ad avere insieme una migliore possibilità di tenere sotto controllo la pandemia. Questo momento riflette anche il nostro impegno a lungo termine per la salute globale e garantisce che i nostri vaccini Covid-19 siano convenienti e accessibili a coloro che sono più a rischio, ovunque nel mondo“.“Da quando abbiamo iniziato a lavorare allo sviluppo dei vaccini Covid-19, Gsk si è impegnata a renderli disponibili alle persone di tutto il mondo – aggiunge Roger Connor, presidente di Gsk Vaccines – Siamo orgogliosi di lavorare con Sanofi per rendere disponibile questo vaccino a base di proteine ricombinanti adiuvate ai paesi iscritti alla Covax facility il prima possibile: questo ha il potenziale per essere un contributo significativo alla lotta globale contro Covid-19. ”I vaccini saranno distribuiti nei paesi partecipanti attraverso l’Allocation Framework dell’Oms, recentemente pubblicato, e lo Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (Sage) Values Framework dell’Oms, che ha iniziato a costruire una guida futura sull’uso dei vaccini. Questi principi di assegnazione mirano a garantire che le persone in tutte le parti del mondo abbiano accesso ai vaccini Covid-19 una volta che saranno disponibili.