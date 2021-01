Covid. Il vaccino Pfizer/Biontech sembra funzionare anche su varianti inglese e sud africana

Lo rivelano i primi risultati di uno studio dell’Università del Texas che hanno indicato come il vaccino è efficace nel neutralizzare il virus con la cosiddetta mutazione N501Y della proteina spike. In ogni caso i risultati sono al momento limitati, perché non si è esaminata l'intera serie di mutazioni trovate nelle nuove varianti del virus a rapida diffusione.

08 GEN - Il vaccino COVID-19 di Pfizer Inc e BioNTech sembra funzionare contro una mutazione chiave nelle nuove varianti altamente trasmissibili del coronaviru scoperte nel Regno Unito e in Sud Africa, secondo uno studio di laboratorio condotto dagli Stati Uniti..



Lo studio non ancora sottoposto a revisione, degli scienziati dell'Università del Texas Medical Branch, ha indicato che il vaccino era efficace nel neutralizzare il virus con la cosiddetta mutazione N501Y della proteina spike.



La mutazione potrebbe essere responsabile di una maggiore trasmissibilità e c'era la preoccupazione che potesse anche far sfuggire il virus alla neutralizzazione degli anticorpi provocata dal vaccino, ha detto Phil Dormitzer, uno dei migliori scienziati di Pfizer sui vaccini.



Lo studio è stato condotto su sangue prelevato da persone a cui era stato somministrato il vaccino In ogni caso i risultati sono al momento limitati, perché non si è esaminata l'intera serie di mutazioni trovate nelle nuove varianti del virus a rapida diffusione.



08 gennaio 2021

