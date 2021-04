Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria Sabato 03 APRILE 2021

segui quotidiano sanita .it

L’Olanda sospende uso del vaccino AstraZeneca per under 60 fino a nuovo parere Ema (dopo Pasqua)

La sospensione temporanea, in attesa del pronunciamento dell'Ema della prossima settimana, è stata annunciata dal ministro della Salute olandese. La causa immediata della decisione, spiega il servizio sanitario pubblico Ggd, sono le segnalazioni di 5 casi sospetti di trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine a seguito della vaccinazione con AstraZeneca. Sono 400 mila le dosi di AstraZeneca somministrate.

02 APR - I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca, in attesa del giudizio del Prac dell'Ema atteso dopo Pasqua. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp. La causa immediata della decisione, spiega il servizio sanitario pubblico Ggd, "sono le segnalazioni di casi di trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine a seguito della vaccinazione con AstraZeneca".



In totale sono stati cinque i casi segnalati su 400 mila vaccinazioni effettuate con AstraZeneca. Si tratta di donne tra i 25 ei 65 anni. Il ministro della Salyte Hugo de Jonge ha definito "relativamente alto" il numero di cinque segnalazioni rispetto ai vaccinati effettuati.



02 aprile 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci