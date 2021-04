Life Science Excellence Awards scelti gli “Excellence in Lifescience” 2021

La terza edizione dei Life Science Excellence Awards entra nel vivo. La giuria ha scelto fra oltre 480 candidati, i TOP 10 e i TOP 20 nelle 14 categorie in gara che saranno insigniti della certificazione “Excellence in Lifescience ”.

12 APR - La terza edizione dei Life Science Excellence Awards entra nel vivo. La giuria, composta da personalità di rilievo del mondo della scienza, della comunicazione e dell’innovazione, ha scelto fra oltre 480 candidati, i TOP 10 e i TOP 20 nelle 14 categorie in gara che saranno insigniti della certificazione “Excellence in Lifescience”. (https://www.lsea.it/la-giuria-2021/).



Un lavoro durato diversi mesi per valutare non solo i farmaci e i medical device più innovativi ma anche i migliori progetti realizzati da chi lavora nelle Lifescience con l’obiettivo di innovare anche in ambiti come la corporate social responsibility, le risorse umane, la ricerca e il market access. Ma anche sui patient support program così come nella comunicazione, nella advocacy o nella formazione senza dimenticare i progetti di digital, marketing e gli eventi.

Best Innovative Drug of the Year

Best Innovative Device-Technology of the Year

Excellence Award for the Best Marketing Program of the Year

Excellence Award for the Best Digital Project of the Year

Excellence Award for the Best Stand Alone & Eventi Non ECM of the Year

Excellence Award for the Best Patient Advocacy Program of the Year

Excellence Award for the Best Patient Support Program of the Year

Excellence Award for the Best Communication & PR Project of the Year

Excellence Award for the Best Consumer Health Project of the Year

Excellence Award for the Best Market Access & Public Affair Program of the Year

Excellence Award for the Best Scientific Collaboration Program of the Year

Excellence Award for the Best Multi Target & Multichannel Project of the Year

Excellence Award for the Best CSR Project of the Year

Excellence Award for the Best HR Project of the Year

Come lo scorso anno, una parte importante nella campagna di comunicazione la avranno anche i profili social () dei nostri brand editoriali che ogni giorno daranno visibilità ai singoli vincitori attraverso una serie di iniziativeedPer coinvolgere e appassionare i circa(medici, farmacisti e stakeholder) raggiunti quotidianamente dalle nostre newsletter daremo loro la possibilità di valutare i singoli progetti e, in questo, modo(fra i TOP10) e(fra i TOP20).e i prodotti riconosciuti come “Excellence in Lifescience” così come quelli scelti dal voto degli stakeholder,nel corso di unal quale parteciperanno i giurati, i team vincitori e i rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale per dar vita insieme a un importante momento di networking e comunicazione per celebrare i vincitori.- Metreleptina, AEGERION- Patisiran, ALNYLAM- Olaparib, ASTRAZENECA- Ozanimod, CELGENE-BMS- Vaccino ricombinante adiuvato contro l'Herpes Zoster, GSK- Abemaciclib, LILLY- Ribociclib, NOVARTIS- Semaglutide, NOVO NORDISK- Cemiplimab, SANOFI- Brigatinib, TAKEDA- FreeStyle Libre 2, ABBOTT- Ngenuity 3D Vision system 1.4, ALCON- ACRYSOF® IQ VIVITY®, ALCON- BioFire BCID2, bIOMERIEUX- EXALT Model D, BOSTON SCIENTIFIC- Remote Check, COCHLEAR- Baby HeART – Advanced Digital Medicine, IBSA- StarMed Kit Covid-19 protezione totale, INTERSURGICAL- MiniMed 780G, MEDTRONIC- Apoplex SRA Clinic, PFIZER- FreeStyle Libre: OPEN WEBINAR & SAMPLING - Soluzioni digitali per formazione e supporto da remoto al paziente diabetico, ABBOTT- Mastermind, ANGELINI- Omnichannel, ASTRAZENECA- ToGeTHERE, ASTRAZENECA- B. Braun for Safety 2020, B.BRAUN- Science That Matters, MEDTRONIC- 360° Hysteroscopy Learning Pathway: with focus on Clinical Patient Pathway & Center Set Up, MEDTRONIC- SimPLE Evolution, NOVARTIS- Reimagine Women’s Role in Cardiology, NOVARTIS- ToConvey, NOVARTIS ONCOLOGY- Icon, ANGELINI- Ask Angie, BOSTON SCIENTIFIC- Nutrizionista in Cloud.it, NUBENTECH- CBP: Customer Boosted Platform, INTERCEPT- Spi Covid, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL- PhotoCarb, MEDTRONIC- OPeNet: Innovazione tecnologica al servizio della medicina generale, NOVARTIS- NoEmi, NOVARTIS- InsideOut | InsideMe, NOVO NORDISK- Darsana, POLIFARMA- FSL 2 Remote Launch, ABBOTT- V-ReSTART, ABBVIE- Moon, ABBVIE- RA2020, ABBVIE- BeClose2Hematology, ABBVIE- Campus Psichiatria, ANGELINI- ONE Commitment in Depression, ANGELINI- Campus Ortopedia, ANGELINI- Masterclass Global su Ebus e Broncoscopia, ASTRAZENECA- CSU Open Day, NOVARTIS- Let me be CLEAR, ABBVIE- pARla più forte della tua AR, ABBVIE- Vediamocibene, ALCON- La gestione Value Based del paziente con ipovisione/cecità, ALLERGAN- Ora pOSSO, AMGEN- Mind's Ride, ANGELINI- Campagna Social Asma Zero, ASTRAZENECA- La vita con il Diabete, ASTRAZENECA- Patient Advocacy Journey… il viaggio continua, COCHLEAR- Pink positive, DAIICHI SANKYO- Campagna DA (ABC Colesterolo), DAIICHI SANKYO- DEVS for HEALTH, GILEAD- #RestoacasaconAME, IBSA- Il Diario della Mia Terapia, KYOWA KIRIN- NIMP, NOVARTIS- Niente Paura, PFIZER- Bersaglio Melanoma, PIERRE FABRE- Dermaware, SANOFI GENZYME- #TumoriGIFacciamociSentire, SERVIER- Articoliamo, SOBI- AbbVie Care, ABBVIE- Trovarsi, ANGELINI- Programma Turbo+, ASTRAZENECA- Viverelastomia, B.BRAUN- Tpenso – La terapia che pensa a te, GEDEON RICHTER- Aria di casa, GSK- iColon, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL- my FEVER APP, NOVARTIS- HUB dermatopia, SANOFI GENZYME- Tutor, SANOFI GENZYME- Alfathon, ALFASIGMA- Maseifuori, ANGELINI- Harmoniamentis.it, ANGELINI- Al dio ignoto, ANGELINI- Asma Grave - Conoscere la differenza, fa la differenza, ASTRAZENECA- #siamoimpegnati, B.BRAUN- Eroi Anonimi, CHIESI- We Care For Every Heartbeat, DAIICHI SANKYO- Tumore Ovarico. Manteniamoci informate, FONDAZIONE AIOM con sponsorizzazione esclusiva di GSK- Mostra Virtuale Together we can stop the virus, GILEAD- Progetto Varenne, JANSSEN- La psoriasi è più di quello che si vede, NOVARTIS- È tempo di vita, NOVARTIS- Cambio Pelle, NOVARTIS- Stop Superbugs, PFIZER- Voltati.Guarda.Ascolta - Edizione 2020, PFIZER- Si Può Dire Cancro, PFIZER- Campagne di disease awareness e vaccinazione contro l’encefalite da zecca (TBE) e pneumococco, PFIZER- Roche si fa in 4, ROCHE- Impazienti cronici, SERVIER- Fingerprint batterico, ALFASIGMA- Allergan Aesthetics: medicina estetica come benessere psico-fisico, ALLERGAN- Ecosistema Febbre, ANGELINI- Fa la scuola giusta, ANGELINI- #GoGreen, BAYER- Safe is the new normal, DUREX- Test rapidi Covid-19, FARMACIE BOOTS- Lancio di una nuova referenza: Vitamina D3 IBSA, IBSA- Kerubin, KERUBIN- Farmacista online e Consulto medico H24, LLOYDS FARMACIA- Ad-Hoc, 3M e VIVISOL- HF Health Policy Task Force, ASTRAZENECA- Partnership for Gobal Health System Resilience and Sustainability, ASTRAZENECA- I-Cube, ASTRAZENECA- Hack e Rare, CSL BEHRING- Fertilità. Un bene comune per un futuro sostenibile, GEDEON RICHTER- Predisposizione di un Sistema di Valutazione della performance della gestione dell’obesità, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL- Value-Based Healthcare Pain Therapies, MEDTRONIC- Atelier delle Direzioni Strategiche, NOVARTIS- #iorestoacasaconNovartis, NOVARTIS- Hackathon, ANGELINI- Innovative Medical Information Support for Scientific Societies, ASTRAZENECA- Masterclass HF Centers Of Excellence, ASTRAZENECA- BD Multitest™ 6 color TBNK - Tipizzazione Immunologica del Paziente COVID, BECTON DICKINSON- AIforCOVID, CDI – Centro Diagnostico Italiano- Cell Therapy Open Source, GILEAD- Angels HF, MEDTRONIC- BreastCancerAcademy, NOVARTIS ONCOLOGY- SMARTCare, ROCHE- Fuel, SANOFI GENZYME- Ecosistema Social, ANGELINI- Headway 2023, ANGELINI- La grande Incertezza, ANGELINI- Imnovaction, CELGENE | BMS COMPANY- Linkedin, DAIICHI SANKYO- Modello Ibrido KPIs, GEDEON RICHTER- Pso Art, NOVARTIS e Azienda Sanitaria Friuli Centrale- Orione.Ita, NOVARTIS- Evolving Views, ROCHE- Sono in Movimento, SANOFI GENZYME- #sorridocolcuore, GEDEON RICHTER- Community Grants Program, GILEAD- Dynamo Camp, GSK- Green Project, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL- United4ourFuture – Take Care & Stay United, Vari candidati da LUNDBECK ITALIA- A tutta Vita!, MEDTRONIC- Forest Lung, PFIZER- Fondazione Roche per i Pazienti, ROCHE - FONDAZIONE ROCHE- Italia is One - Progetto mascherine, SERVIER- Drommi vince la paura, SOBI- Marketing Excellence Experience 2020, ABBVIE- A_MAB, ALFASIGMA- Emerging Leaders Program, BOSTON SCIENTIFIC- Grace, GEDEON RICHTER- Competencies per Cluster, GILEAD- Modern Employer, GSK- Master Make, MEDTRONIC- Mentoring, MEDTRONIC- Volontariato di competenza, ROCHE- Takeda Italia Lean System, TAKEDA