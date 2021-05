Covid. Pfizer chiederà alle autorità Usa di autorizzare il suo vaccino anche per fascia di età 3/12 anni

La richiesta dovrebbe partire però non prima di settembre. L'azienda è la prima, fra quelle produttrici dei vaccini contro il virus Sars-Cov-2, a voler chiedere un'autorizzazione per questa fascia d'età. La richiesta sarà inoltrata all'ente americano per il controllo sui farmaci, la Food and drug administration (Fda). Lo ha annunciato l'amministratore delegato Albert Bourla.

04 MAG - La Pfizer prevede di chiedere negli Stati Uniti l'autorizzazione del suo vaccino anti Covid-19 per i bambini tra i 3 e i 12 anni di età.



L'azienda sarebbe la prima, fra quelle produttrici dei vaccini contro il virus Sars-Cov-2, a chiedere un'autorizzazione per questa fascia d'età. La richiesta come ha annunciato oggi l'amministratore delegato Albert Bourla, potrebbe essere presentata in settembre all'ente americano per il controllo sui farmaci, la Food and drug administration (Fda).



Attesi intanto fra luglio e agosto i dati relativi all'efficacia e alla sicurezza del vaccino per le donne in gravidanza e la prossima settimana si attende dalla Fda il via libera all'uso del vaccino per gli adolescenti tra i 12-15 anni.



Ricordiamo che anche l'Ema ha avviato la sua istruttoria per valutare l'autorizzazione per la fascia 12/15 anni, sempre su richiesta dell'azienda



04 maggio 2021

