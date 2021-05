Road to World Blood Donor Day. Cns, il 28 maggio un webinar del sull’etica del dono

Si concludono così gli eventi di avvicinamento al World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che nell’edizione 2021 avrà come paese organizzatore l’Italia e che si articolerà per la prima volta in un evento completamente virtuale e fruibile da tutto il mondo il prossimo 14 giugno

27 MAG - “Essere donatori. Una scelta?”. Questo il titolo del webinar organizzato in collaborazione tra DiCultHer, Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni di volontariato del sangue riunite nella sigla del Civis (Avis, Fidas, Fratres e Croce Rossa Italiana) che si terrà domani 28 maggio in vista del World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue il prossimo 14 giugno.



L’appuntamento si terrà tra le 15.30 e le 17 e sarà una buona occasione per riflettere sulle questioni bioetiche relative al dono. L’evento è gratuito e aperto a tutti e sarà possibile registrarsi fino al 28 maggio alle 15. (Per maggiori informazioni consultare il sito di DiCultHer)





27 maggio 2021

