Covid. Boom contagi: oggi sono 28.632 e 120 i decessi. Numeri così alti non si vedevano da oltre 1 anno ma i decessi erano 7 volte di più

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 669.160 (ieri 718.291) con un rapporto positivi tamponi del 4,3% (rispetto al 3,6% di ieri). Salgono i ricoveri in area non critica (+182) e quelli in Terapia intensiva (+6). La regione con più casi odierni è la Lombardia (+5.590) seguito da Veneto (+5.577), Piemonte (+2.510), Emilia Romagna (+2.507), Lazio (+2.121), Campania (+1.841), Sicilia (+1.527), Toscana (+1.227) e Liguria (+1.023).

17 DIC - Sono 28.632 (ieri 26.109) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 5.336.795. Numeri così alti non si vedevano dal 26 novembre 2020 quando i nuovi contagi erano stati 29.003 ma c'erano stati 822 morti.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 669.160 (ieri 718.291) con un rapporto positivi tamponi del 4,3% (rispetto al 3,6% di ieri).



Oggi vengono segnalati 120 decessi rispetto ai 123 di ieri per un totale di 135.421. Salgono i ricoveri in area non critica (+182) e quelli in Terapia intensiva (+6).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 7.520 pazienti di cui 923 in TI. Salgono poi a 323.525 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 309.675).



I guariti sono +14.457 rispetto a ieri e il totale è di 4.8569.406. Salgono gli attualmente positivi a 331.968 (ieri 317.930).



La regione con più casi odierni è la Lombardia (+5.590) seguito da Veneto (+5.577), Piemonte (+2.510), Emilia Romagna (+2.507), Lazio (+2.121), Campania (+1.841), Sicilia (+1.527), Toscana (+1.227) e Liguria (+1.023).







La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che tre decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 25/11 e il 12/12 2021.

LaRegioneEmilia-Romagna comunicachedaicasigiàcomunicatisonostatieliminati7casi,positiviatestantigenicomanonconfermatidatamponemolecolare.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 10 a seguito di 2 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 8 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 2 il 16/12/21 - n. 4 il 15/12/21 - n. 3 il 14/12/21 - n. 1 il 05/12/21 - n. 1 IL 28/11/21.

La Regione Veneto comunica che 946 casi comunicati in data odierna sono riferiti alla giornata di ieri, a causa di una non corretta importazione da portale operatore (farmacie e MMG).



17 dicembre 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi