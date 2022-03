Covid. Oggi 53.127 nuovi casi e 156 decessi. Tasso positività sale al 12,5%

Scendono i ricoveri in area non critica (-140) e quelli in Terapia intensiva (-18). La regione con più casi odierni è il Lazio (+6.052) seguito da Lombardia (+5.861), Sicilia (+5.497), Campania (+5.001), Puglia (+4.748), Veneto (+4.461) e Toscana (+3.938).

11 MAR - Sono 53.127 (ieri 54.230) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 13.268.459. Rispetto a venerdì scorso si registrano 15.032 casi in più.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 425.638 (ieri 453.341) con un rapporto positivi tamponi è del 12,5% rispetto all’12% di ieri.



Oggi vengono segnalati 156 decessi rispetto ai 136 di ieri per un totale di 156.649. Scendono i ricoveri in area non critica (-140) e quelli in Terapia intensiva (-18).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 8.274 pazienti in area critica e 527 in TI. Salgono poi a 967.678 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 962.196).



I guariti sono +48.481 rispetto a ieri e il totale è di 12.135.331. Scendono gli attualmente positivi a 976.479 (ieri 971.155).



La regione con più casi odierni è il Lazio (+6.052) seguito da Lombardia (+5.861), Sicilia (+5.497), Campania (+5.001), Puglia (+4.748), Veneto (+4.461) e Toscana (+3.938).





Note:



La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 7 casi in quanto duplicati. 2 dei decessi comunicati oggi sono riferiti a giorni precedenti.



La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che due decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 28/01 e 26/02/2022



La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 10 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.



La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. Si segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia.



La Regione Sicilia comunica che n. 1159 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 10/03/22. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 6 IL 10/03/2022 - N. 11 IL 09/03/2022 - N. 4 IL 08/03/2022 - N. 1 IL 06/03/2022 - N. 1 IL 07/02/2022 - N. 1 IL 04/02/2022 - N. 1 IL 25/01/2022.



La Regione Umbria comunica che: 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 6 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.



La Regione Valle d'Aosta comunica che sono in corso delle attività di allineamento dei dati di coloro che sono risultati positivi in Regione e poi trasferiti nella Regione di residenza, per cui ne risulta un differenziale, dei casi confermati positivi, negativo. Si comunica, comunque, l'incremento dei casi confermati positivi giornaliero che è di n. 33. Per lo stesso motivo il dato delle persone testate è in corso di riallineamento, per cui è stato riportato il dato di ieri.





11 marzo 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi