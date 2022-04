Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria Giovedì 28 APRILE 2022

segui quotidiano sanita .it

Covid. Oggi 87.940 nuovi casi e 186 decessi. Tasso positività scende al 15,9%. Totale dei morti supera i 163 mila

Rispetto a mercoledì scorso registrano ben 11.908 casi in meno. Scendono i ricoverati con sintomi (-174 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-15). La regione con più casi odierni è la Lombardia (+13.110) seguita da Campania (+10.785), Veneto (+9.666), Lazio (+8.692), Puglia (+8.030), Sicilia (+6.650) e Piemonte (+5.973).

27 APR

Sono 87.940 (ieri 29.575) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 16.279.754. Rispetto a mercoledì scorso registrano ben 11.908 casi in meno.

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 554.526 (ieri 182.675) con un rapporto positivi tamponi del 15,9% rispetto al 16,2% di ieri.

Oggi vengono segnalati 186 decessi rispetto ai 146 di ieri per un totale di 163.113 dall’inizio della pandemia. Scendono i ricoverati con sintomi (-174 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-15). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 10.155 persone e 394 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.224.127 (contro i 1.224.239 di ieri). Oggi si segnalano 88.545 di persone guarite per un totale di 14.881.965. Gli attualmente positivi sono 1.234.676 (contro i 1.234.976 di ieri).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+13.110) seguita da Campania (+10.785), Veneto (+9.666), Lazio (+8.692), Puglia (+8.030), Sicilia (+6.650) e Piemonte (+5.973).



Note:

La Regione Abruzzo comunica che per problemi tecnici non è riuscita a portare a termine la rilevazione giornaliera dati aggregati quotidiani Covid-19. I dati pubblicati sono aggiornati alla rilevazione del giorno 26/04/2022.

La Regione Campania comunica che un decesso registrato oggi, risale al giorno 24/04/2022.

La Regione Emilia-Romagna comunica che un caso, segnalato nei giorni precedenti, è stato rimosso in quanto giudicato non affetto da Covid-19.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che un caso, segnalato nei giorni precedenti, è stato rimosso inquanto risultato negativo a test molecolare di conferma.

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 493 sono relativi a giorni precedenti al 26/04/22 (di cui n. 375 del 25/04/22, n. 15 del 24/04/22, n. 46 del 23/04/22, n. 38 del 22/04/22) e che sul numero dei decessi comunicati in data odierna N. 3 fanno riferimento al 26/04/2022 - N. 6 al 25/04/2022 - N. 5 al 24/04/2022 - N. 2 al 23/04/2022 - N. 1 al 22/04/2022 - N. 1 al 17/04/2022 - N. 1 al 27/03/2022 - N. 1 al 25/03/2022 - N. 1 al 18/03/2022 - N. 2 al 09/03/2022 - N. 2 al 08/03/2022.

La Regione Umbria comunica che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e 59 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

27 aprile 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi