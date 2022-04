Covid. Oggi 69.204 nuovi casi e 131 decessi. Tasso positività al 15,7%

Rispetto a mercoledì scorso registrano ben 5.816 casi in meno. Scendono i ricoverati con sintomi (-79 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-12). La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.634) seguita da Campania (+7.313), Veneto (+6.948), Lazio (+6.351), Emilia Romagna (+6.011), Abruzzo (+5.385) e Puglia (+4.293).

Sono 69.204 (ieri 87.940) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 16.349.788. Rispetto a mercoledì scorso registrano ben 5.816 casi in meno.

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 441.526 (ieri 554.526) con un rapporto positivi tamponi del 15,7% rispetto al 15,9% di ieri.

Oggi vengono segnalati 131 decessi rispetto ai 186 di ieri per un totale di 163.244 dall’inizio della pandemia. Scendono i ricoverati con sintomi (-79 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-12). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 10.076 persone e 382 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.238.348 (contro i 1.224.127 di ieri). Oggi si segnalano 55.773 di persone guarite per un totale di 14.937.738. Gli attualmente positivi sono 1.248.806 (contro i 1.234.676 di ieri).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.634) seguita da Campania (+7.313), Veneto (+6.948), Lazio (+6.351), Emilia Romagna (+6.011), Abruzzo (+5.385) e Puglia (+4.293).



Note:

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato un caso in quanto non affetto da Covid-19, che il monitoraggio odierno comprende anche i dati non rilevati nella giornata di ieri e che 3 decessi comunicati in data odierna sono avvenuti nei giorni precedenti al 27/04/2022.

La Regione Campania comunica che due decessi registrati oggi risalgono ai giorni 22/04 e 24/04 2022.

La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato un caso perché risultato negativo a test molecolare di conferma.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di test molecolari negativi dopo test antigenico positivo e che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia.

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 836 sono relativi a giorni precedenti al 27/04/22 (di cui n. 738 del 26/04/22, n. 49 del 25/04/22, n. 23 del 24/04/22, n. 3 del 23/04/22, n. 6 del 22/04/22) e che sul numero dei deceduti comunicati in data odierna N. 3 fanno riferimento al 27/04/2022 - N. 6 al 26/04/2022 - N. 1 al 25/04/2022 - N. 1 al 24/04/2022 - N. 1 al 23/04/2022 - N. 1 al 22/04/2022 - N. 2 al 21/04/2022 - N. 1 al 20/04/2022 - N. 2 al 18/04/2022 - N. 1 al 17/04/2022 - N. 1 al 25/03/2022.

La Regione Umbria comunica che uno dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 53 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

28 aprile 2022

