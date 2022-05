Covid. Oggi 19.666 nuovi casi e 105 decessi. Tasso positività al 9,3%

Rispetto a venerdì scorso registrano ben 6.895 casi in meno. Calano ancora i ricoveri. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.449) seguita da Lazio (+2.441), Campania (+2.113), Sicilia (+1.710), Puglia (+1.609), Emilia Romagna (+1.597) e Veneto (+1.455).

Sono 19.666 (ieri 20.322) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 17.355.119. Rispetto a venerdì scorso registrano ben 6.895 casi in meno. Da notare come oggi siano ricompresi anche i dati dell’Emilia Romagna che ieri non aveva comunicato i dati a causa di un aggiornamento dei sistemi informatici.

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 198.897 (ieri 203.607) con un rapporto positivi tamponi del 9,3% rispetto all’10% di ieri.

Oggi vengono segnalati 105 decessi rispetto ai 94 di ieri per un totale di 166.476 dall’inizio della pandemia. Scendono i ricoverati con sintomi (-224 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-10). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 5.558 persone e 252 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 733.136 (contro i 748.944 di ieri). Oggi si segnalano 37.744 di persone guarite per un totale di 16.449.697. Gli attualmente positivi sono 738.946 (contro i 754.988 di ieri).

La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato.

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che due decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 29/04 e 24/04 2022.

La Regione Emilia-Romagna comunica che i dati cumulativi riportati in data odierna includono i dati del 26/05/2022. Sono stati eliminati 1 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.

La Regione Sicilia comunica che n. 386 casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 26/05/22 (di cui n. 355 del 24/05/22, n. 6 del 24/05/22, n. 17 del 23/05/22, n. 1 del 22/05/22, n. 1 del 21/05/22, n. 1 del 20/05/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 4 IL 26/05/2022 - N. 4 IL 25/05/2022 - N. 2 IL 24/05/2022 - N. 1 IL 21/05/2022

La Regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 24 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

27 maggio 2022

