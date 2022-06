Covid. Oggi 83.555 nuovi casi e 69 decessi. Boom tamponi: sono 717 mila e tasso positività scende all’11,6%. Nell’ultima settimana nuovi contagi salgono del 52%

Rispetto a martedì scorso si registrano 20.851 casi in più. Non si registravano così tanti casi dal 27 aprile. Salgono i ricoverati con sintomi (+162 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+3). La regione con più casi odierni è il Lazio (+11.171) seguito da Campania (+10.602), Veneto (+9.792), Sicilia (+6.396), Toscana (+6.317), Piemonte (+5.861) ed Emilia Romagna (+4.352). Negli ultimi 7 giorni aumentano decessi (+16%), ricoveri in area non critica (+25%) e in terapia intensiva (+15%).

Sono 83.555 (ieri 24.747) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 18.343.422. Rispetto a martedì scorso si registrano 20.851 casi in più. Non si registravano così tanti casi dal 27 aprile.

Analizzando i dati settimanali si nota come nell’ultima settimana i contagi siano stati 379.044 in aumento del 52% rispetto alla settimana precedente. I decessi settimanali sono stati 392, in aumento del 16% rispetto alla settimana precedente. Aumentano anche i ricoveri in Area non critica (+25%) e in Terapia intensiva (+15%).

Sta di fatto che il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 717.400 (ieri 191.788) con un rapporto positivi tamponi dell’11,6% rispetto al 24,5% di ieri.

Oggi vengono segnalati 69 decessi rispetto ai 63 di ieri per un totale di 168.234 dall’inizio della pandemia. Salgono i ricoverati con sintomi (+162 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+3). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 6.035 persone e 237 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 767.178 (contro i 732.744 di ieri). Oggi si segnalano 49.493 di persone guarite per un totale di 17.401.738. Gli attualmente positivi sono 773.450 (contro i 738.851 di ieri).

La regione con più casi odierni è il Lazio (+11.171) seguito da Campania (+10.602), Veneto (+9.792), Sicilia (+6.396), Toscana (+6.317), Piemonte (+5.861) ed Emilia Romagna (+4.352).



Note:

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non COVID.

La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato.

La regione Campania comunica che in seguito delle verifiche effettuate, si evince che un decesso registrato oggi, risale al giorno 13/05 2022.

La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.

La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo.

La P.A. di Bolzano comunica che dei 805 nuovi positivi, 9 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 768 casi diagnosticati con test antigenico e 28 nuovi positivi al test PCR.

La regione Sicilia comunica che Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 612 sono relativi a giorni precedenti al 26/06/22 ( di cui n. 454 del 26/06/22, n. 68 del 25/06/22, n. 70 del 24/06/22) e che i decessi comunicati in data odierna sono da riferirsi ai seguenti giorni: N. 3 il 27/06/2022 - N. 3 il 26/06/2022 - N. 4 il 25/06/2022 - N. 2 il 24/06/2022 - N. 1 il 23/06/2022.

La regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 30 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

28 giugno 2022

