Covid. Oggi 44.672 nuovi casi e 62 decessi. Tasso positività sale al 21,7%

Rispetto a venerdì scorso ci sono 10.193 casi in più. Salgono i ricoverati con sintomi (+191 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+18). La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.699) seguita da Veneto (+6.650), Piemonte (+5.010), Emilia Romagna (+4.095), Lazio (+3.430), Toscana (+2.345) e Campania (+2.173).

07 OTT

Sono 44.672 (ieri 44.853) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 22.737.577. Rispetto a venerdì scorso ci sono 10.193 casi in più.

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 205.555 (ieri 222.926) con un rapporto positivi tamponi del 21,7% rispetto al 20,1% di ieri.

Oggi vengono segnalati 62 decessi rispetto ai 56 di ieri per un totale di 177.418 dall’inizio della pandemia. Salgono i ricoverati con sintomi (+191 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+18). Attualmente risultano ospedalizzate con sintomi 5.379 persone e 198 in TI.

Le persone in isolamento domiciliare sono 520.378 (contro i 503.156 di ieri). Oggi si segnalano 27.172 persone guarite per un totale di 22.034.204. Gli attualmente positivi sono 525.955 (contro i 508.524 di ieri).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.699) seguita da Veneto (+6.650), Piemonte (+5.010), Emilia Romagna (+4.095), Lazio (+3.430), Toscana (+2.345) e Campania (+2.173).

Note:

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto non paziente Covid.

La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso e di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo. Dei 6 decessi oggi riportati, 1 è avvenuto nel mese precedente.

La Regione Umbria comunica che 46 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 11 in discipline post-acuto, riabilitative (cod. 60, 28, 56, 75 ).

La Regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 1 dimessi da TI invece del n. 2 effettivi che include anche i negativizzati.

07 ottobre 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi