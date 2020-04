Coronavirus. Al Nord sempre numeri alti. Oggi 420 morti. Prosegue calo ospedalizzati

Rispetto a ieri registrati 3.021 casi in più con il totale che arriva a 192.994. Ospedali continuano a svuotarsi così come cala anche il numero degli attualmente positivi. Buono il dato sui guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 2.922. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna fanno quasi l’80% dei nuovi casi giornalieri. IL REPORT

24 APR - I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 192.994 (+3.021 rispetto a ieri pari al +2%), tra cui 60.498 persone guarite (+2.922 rispetto a ieri pari al +5%) e 25.969 deceduti (+420 rispetto a ieri pari al +2%). Le persone attualmente positive sono quindi 106.527 (-321 rispetto a ieri pari al -0,3%). Complessivamente sono stati effettuati 1.642.356 tamponi (+62.447 rispetto a ieri). Nello specifico le persone sottoposte a tampone sono state 1.147.850.



Questi i dati principali dell’aggiornamento odierno fornito dalla Protezione Civile. Aumento dei nuovi casi rispetto a ieri. Bene il numero dei guariti giornalieri che segna un nuovo record. Ancora alto il numero dei decessi che oggi sono oltre 400 in un giorno. Non si vedano segnali di calo nelle Regioni del Nord, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna che fanno quasi l’80% dei nuovi casi giornalieri.



Ad oggi il numero di persone tuttora positive (esclusi deceduti e guariti) nelle singole Regioni risulta il seguente: 34.368 i malati in Lombardia (+495 rispetto a ieri pari al +1%), 12.509 in Emilia Romagna (-336 pari al -3%), 9.679 in Veneto (-246 pari al -2%), 15.391 in Piemonte (+239 pari al +2%), 3.273 nelle Marche (+43 pari al +1%), 2.943 in Campania (-35 pari al -1%), 3.437 in Liguria (-29 pari al -1%), 6.133 in Toscana (-38 pari al -1%), 4.492 nel Lazio (+6 pari al +0,1%), 1.320 in Friuli Venezia Giulia (+185 pari al +16%), 2.320 in Sicilia (+19 pari al +1%), 2.933 in Puglia (-3 pari al -0,1%), 2.079 in Abruzzo (-21 pari al -1%), 1.827 nella Pa di Trento (-44 pari al -2%), 200 in Molise (+2 pari al +1%), 322 in Umbria (-33 pari al -9%), 1.093 in provincia di Bolzano (-401 pari al -27%), 821 in Calabria (-2 pari al -0,2%), 804 in Sardegna (-13 pari al -2%), 354 in Valle d’Aosta (-109 pari al -24%) e 229 in Basilicata (+0).



Le vittime sono 13.106 in Lombardia (166 in più di ieri pari al +1%), 3.303 in Emilia Romagna (+34 pari al +1%), 1.244 in Veneto (+38 pari al +3%), 865 nelle Marche (+8 pari al +1%), 2.699 in Piemonte (+69 pari al +3%), 1.076 in Liguria (+29 pari al +3%), 384 nel Lazio (+9 pari al +2%), 258 in Friuli Venezia Giulia (+2 pari al +1%), 286 in Abruzzo (+6 pari al +2%), 742 in Toscana (+19 pari al +3%), 336 in Campania (+4 pari al +2%), 129 in Valle d’Aosta (+2 pari al +2%), 389 nella Pa di Trento (+7 pari al +2%), 263 nella Pa di Bolzano (+2 pari al +1%), 218 in Sicilia (+5 pari al +2%), 102 in Sardegna (+4 pari al +4%), 80 in Calabria (+4 pari al +5%), 20 in Molise (+0), 62 in Umbria (+1 pari al +2%), 24 in Basilicata (+0) e 383 in Puglia (+11 pari al +3%).



Delle persone attualmente positive (106.848) sono ricoverate con sintomi 22.068 (-803 pari a -4% rispetto a ieri), 2.173 (-94 pari a -4%) sono in terapia intensiva, mentre 82.286 (+576 pari al +0,7%) si trovano in isolamento domiciliare.











24 aprile 2020

