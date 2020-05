Covid. Il bollettino: “solo” 802 nuovi casi in più, il numero dei più basso degli ultimi 2 mesi

Rispetto a ieri numeri in calo con 802 casi in più (il dato più basso dal 6 marzo). I guariti in un giorno sono oltre 2mila per un totale di 105 mila. Decessi nelle ultime 24 ore in calo: sono 165. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva così come quello degli attualmente positivi. Al Nord sempre più alto il numero dei casi ma si intravede una frenata. Oggi nessuna regione con zero nuovi casi. IL REPORT

10 MAG - I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 219.070 (+802 rispetto a ieri pari al +0,4%), tra cui 105.186 persone guarite (+2.155 rispetto a ieri pari al +2%) e 30.560 deceduti (+165 rispetto a ieri pari al +1%). Le persone attualmente positive sono quindi 83.324 (-1.518 rispetto a ieri pari al -1,8%). Complessivamente sono stati effettuati 2.565.912 tamponi (+51.678 rispetto a ieri). Nello specifico le persone sottoposte a tampone sono state 1.676.460.



Questi i dati principali dell’aggiornamento odierno forniti dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi casi è in calo rispetto agli ultimi giorni e tocca il picco più basso dal 6 marzo. Sempre sotto i 200 invece il numero dei decessi: oggi sono 165 in un giorno. Prosegue la discesa anche per gli attualmente positivi e lo svuotamento degli ospedali. Sempre Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna le Regioni con più nuovi casi ma si intravede una frenata. Oggi nessuna regione con zero nuovi casi.



Ad oggi il numero di persone tuttora positive (esclusi deceduti e guariti) nelle singole Regioni risulta il seguente: 30.190 i malati in Lombardia (-72 rispetto a ieri pari al -0,2%), 7.191 in Emilia Romagna (-210 pari al -3%), 5.591 in Veneto (-286 pari al -5%), 13.650 in Piemonte (-284 pari al -2%), 3.251 nelle Marche (+21 pari al +0,7%), 1.915 in Campania (-50 pari al -3%), 2.900 in Liguria (-82 pari al -3%), 4.147 in Toscana (-301 pari al -7%), 4.286 nel Lazio (-59 pari al -1,4%), 851 in Friuli Venezia Giulia (-18 pari al -2%), 2.069 in Sicilia (-11 pari al -1%), 2.669 in Puglia (-60 pari al -2%), 1.671 in Abruzzo (-5 pari al -0,3%), 786 nella Pa di Trento (-44 pari al -5%), 218 in Molise (+13 pari al +6%), 113 in Umbria (+2 pari al +2%), 459 in provincia di Bolzano (-14 pari al -3%), 596 in Calabria (-16 pari al -3%), 515 in Sardegna (-35 pari al -6%), 113 in Valle d’Aosta (-5 pari al -4%) e 143 in Basilicata (-2 pari al -1%).



Le vittime sono 14.986 in Lombardia (62 in più di ieri pari al +0,4%), 3.845 in Emilia Romagna (+18 pari al +0,5%), 1.657 in Veneto (+14 pari al +1%), 960 nelle Marche (+2 pari al +0,2%), 3.367 in Piemonte (+36 pari al +1%), 1.281 in Liguria (+5 pari al +0,4%), 557 nel Lazio (+4 pari al +1%), 310 in Friuli Venezia Giulia (+2 pari al +1%), 359 in Abruzzo (+4 pari al +1%), 942 in Toscana (+5 pari al +1%), 391 in Campania (+3 pari al +1%), 139 in Valle d’Aosta (+0), 441 nella Pa di Trento (+3 pari al +0,7%), 290 nella Pa di Bolzano (+0), 256 in Sicilia (+0), 119 in Sardegna (+1 pari al +1%), 91 in Calabria (+1 pari al +1%), 22 in Molise (+0), 71 in Umbria (+0), 27 in Basilicata (+0) e 448 in Puglia (+5 pari al +1%).



Delle persone attualmente positive (83.324) sono ricoverate con sintomi 13.618 (-216 pari a -2% rispetto a ieri), 1.027 (-7 pari a -1%) sono in terapia intensiva, mentre 68.679 (-1.295 pari al -2%) si trovano in isolamento domiciliare.





