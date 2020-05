Covid. Il bollettino: nuovi casi tornano a crescere. Anche se quasi il 60% è in Lombardia. Sotto i 10 mila il numero dei ricoverati

Rispetto a ieri i nuovi casi sono 813 (quasi il doppio di ieri) per un totale che arriva a 226.699. I decessi sono 162. Prosegue in ogni caso il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva così come quello degli attualmente positivi (-1.494). Al Nord sempre più alto il numero dei casi con Lombardia (+462). Oggi zero nuovi casi in Molise.

19 MAG - I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 226.699 (+813 rispetto a ieri pari al +0,4%), tra cui 129.401 persone guarite (+2.075 rispetto a ieri pari al +1,6%) e 32.169 deceduti (+162 rispetto a ieri pari al +0,5%). Le persone attualmente positive sono quindi 65.129 (-1.424 rispetto a ieri pari al -2,1%). Complessivamente sono stati effettuati 3.104.524 tamponi (+63.158 rispetto a ieri). Nello specifico le persone sottoposte a tampone sono state 1.999.599.



Questi i dati principali dell’aggiornamento odierno forniti dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi casi è in rialzo rispetto a ieri di quasi il doppio. Risale sopra i 100 il numero dei decessi: oggi sono 162 in un giorno. Prosegue sempre la discesa anche per gli attualmente positivi e lo svuotamento degli ospedali. In Lombardia soprattutto i numeri tornano ad essere alti: oggi +462 casi. Il Piemonte sempre secondo con 108 casi nelle ultime 24 ore. Zero nuovi casi solo in Molise anche se ben 12 Regioni hanno registrato meno di 10 nuovi casi.



Delle persone attualmente positive (65.129) sono ricoverate con sintomi 9.991 (-216 pari a -2,1% rispetto a ieri), 716 (-33 pari a -4,4%) sono in terapia intensiva, mentre 54.422 (-1.175 pari al -2,1%) si trovano in isolamento domiciliare.





19 maggio 2020

