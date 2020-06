Covid. Il bollettino: guariti superano quota 160 mila. In 9 Regioni nessun nuovo caso

Crescono i nuovi casi rispetto a ieri: oggi sono 318 (ieri 178). I deceduti scendono: sono 55 (ieri erano 60). Risalgono i numeri in Lombardia che oggi registra 187 nuovi casi (ieri erano 50). Prosegue a livello nazionale il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva così come quello degli attualmente positivi (-1.744). Oggi zero nuovi casi in Puglia, Pa Trento, Pa Bolzano, Valle d’Aosta, Basilicata, Umbria, Sardegna, Molise e Calabria. E altre 7 regioni con meno di 10 nuovi casi. E in 8 Regioni nessun decesso.

02 GIU - I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 233.515 (+318 rispetto a ieri pari al +0,1%), tra cui 160.092 persone guarite (+1.737 rispetto a ieri pari al +1,1%) e 33.530 deceduti (+55 rispetto a ieri pari al +0,2%). Le persone attualmente positive sono quindi 39.893 (-1.744 rispetto a ieri pari al -4,2%). Complessivamente sono stati effettuati 3.962.292 tamponi (+52.159 rispetto a ieri). Nello specifico le persone sottoposte a tampone sono state 2.477.302.



Questi i dati principali dell’aggiornamento odierno forniti dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi casi è in aumento rispetto al dato di ieri mentre scende il numero dei decessi: oggi sono 55 (ieri erano 60). Prosegue sempre la discesa anche per gli attualmente positivi e lo svuotamento degli ospedali. Il numero più alto di nuovi casi si registra in Lombardia con 187. Segue il Piemonte con 57 nuovi casi.. Oggi zero nuovi casi in Puglia, Pa Trento, Pa Bolzano, Valle d’Aosta, Basilicata, Umbria, Sardegna, Molise e Calabria. E altre 7 regioni con meno di 10 nuovi casi.



Delle persone attualmente positive (39.893) sono ricoverate con sintomi 5.916 (-183 pari a -3% rispetto a ieri), 408 (-16 pari a -3,8%) sono in terapia intensiva, mentre 33.569 (-1.275 pari al -3,7%) si trovano in isolamento domiciliare.





02 giugno 2020

