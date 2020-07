Covid. Il bollettino: si risale, oggi 193 nuovi casi. I decessi sono 15

Dato in rialzo rispetto a ieri quando erano stati 138. I decessi sono invece in calo (ieri erano stati 30). La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 71. Zero decessi in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Lazio, Marche, Pa Trento, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Pa Bolzano, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero nuovi casi in Pa Trento, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

08 LUG - Ad oggi, 8 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 242.149, con un incremento di 193 nuovi casi (ieri erano 138). La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 71 nuovi casi.



Zero decessi in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Lazio, Marche, Pa Trento, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Pa Bolzano, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.



Zero nuovi casi in Pa Trento, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.



Il numero totale di attualmente positivi è di 13.595, con un calo di 647 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 71 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di un paziente rispetto a ieri.



Sono 899 persone sono ricoverate con sintomi, con un calo di 41 pazienti rispetto a ieri. Sono 12.625 (-607) le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.



Rispetto a ieri i deceduti sono 15 (ieri erano 30) e portano il totale a 34.914. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 193.640, con un incremento di 825 persone rispetto a ieri.



La Regione Lazio segnala come al totale dei casi positivi si aggiunge un totale di 37 persone positive a test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 identificate a seguito di screening effettuato allo sbarco del volo DACCA –FCO atterrato il 6/06/2020 alle 17.45 presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, come da ordinanza regionale.







08 luglio 2020

