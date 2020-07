Covid. Il bollettino: oggi 114 nuovi casi, il dato più basso dal 26 febbraio. I decessi sono 17

Dato in calo rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 169. Il dato dei decessi è superiore a quello di ieri quando erano stati 13. La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 30. Zero decessi in Marche, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Pa Bolzano, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero nuovi casi in Pa Trento, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

14 LUG - Ad oggi, 14 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 243.344, con un incremento di 114 nuovi casi (ieri erano 169), il dato più basso dal 26 febbraio quando i casi furono 78. La Regione con più casi è sempre la Lombardia con 30 nuovi casi.



Zero decessi in Marche, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Pa Bolzano, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.



Zero nuovi casi in Pa Trento, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.



Il numero totale di attualmente positivi è di 12.919, con un calo di 238 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 60 sono in cura presso le terapie intensive, con un calo di 5 pazienti rispetto a ieri.



Sono 777 persone sono ricoverate con sintomi, con un aumento di 9 pazienti rispetto a ieri. Sono 12.082 (-242) le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.



I deceduti sono 17 (ieri erano 13) e portano il totale a 34.984. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 195.441, con un incremento di 335 persone rispetto a ieri.





14 luglio 2020

