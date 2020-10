Covid. Il bollettino: oggi 5.372 nuovi casi e 28 morti

Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono la Lombardia (+938), la Campania (+769), il Veneto (+595), la Toscana (+438) e il Lazio (+387).

09 OTT - Sono 5.372 (+ 914 rispetto a ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 28 (6 in più di ieri).



I tamponi sono stati 129.471 (ieri 128.098). Salgono anche i ricoveri: 161 in più in regime ordinario (4.086 totali) e 29 in più in terapia intensiva (sono 387 in tutto).



Gli attualmente positivi sono ora 70.110, i guariti 237.549 e i morti 36.111, mentre assomano a 343.770 i casi totali di contagio dall'inizio della pandemia.







09 ottobre 2020

