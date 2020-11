Covid. Il bollettino: oggi 28.352 nuovi casi e 827 decessi. Calano i pazienti ricoverati in ospedale

In lieve calo come dicevamo i tamponi che sono stati 222.803 (ieri 232.711). Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 12,7% (ieri 12,4%). I guariti sono 35.467. Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono la Lombardia (+5.389), il Piemonte (+3.149), il Veneto (+3.418), la Campania (+2.924), il Lazio (+2.276), l’Emilia Romagna (+2.165) e la Puglia (+1.737).

27 NOV - Sono 28.352 (rispetto ai 29.003 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Un numero lievemente inferiore rispetto a ieri ma con solo 10 mila tamponi in meno.



In lieve calo come dicevamo i tamponi che sono stati 222.803 (ieri 232.711). Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 12,7% (ieri 12,4%). I decessi sono invece 827 rispetto ai 822 di ieri. Scendono i ancora i ricoveri: -354 in regime ordinario (33.684 totali) e -64 in terapia intensiva (sono 3.782 in tutto).



Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono la Lombardia (+5.389), il Piemonte (+3.149), il Veneto (+3.418), la Campania (+2.924), il Lazio (+2.276), l’Emilia Romagna (+2.165) e la Puglia (+1.737).



Gli attualmente positivi sono 787.893 (-7.952 rispetto a ieri), i guariti 696.647 (+35.467) e i morti 53.677 mentre salgono a 1.538.217 i casi totali di contagio dall'inizio della pandemia.



La Regione Basilicata comunica che da un ricalcolo dei casi positivi del 26 novembre, sono stati detratti 9 casi erroneamente conteggiati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Abruzzo comunica che un caso positivo dei giorni precedenti è in corso di definizione.





27 novembre 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi