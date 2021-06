Covid. Il bollettino: 2.557 nuovi casi, 589 in più di ieri. I decessi sono 73

Diminuisce, però, la percentuale di positivi sui tamponi effettuati, poco sopra all’1% contro il 2% di ieri. I tamponi effettuati (tra molecolari e rapidi) sono infatti 220.939, rispetto ai 97.633 di ieri. Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (417), Sicilia (337), Campania (300). Sopra i cento nuovi casi anche Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana e Calabria. LA TABELLA

04 GIU - Sono 2.557 (rispetto ai 1.968 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.227.719. Diminuisce però la percentuale di positivi sui tamponi effettuati, poco sopra all’1% contro il 2% di ieri. I tamponi effettuati (tra molecolari e rapidi) sono infatti 220.939, rispetto ai 97.633 di ieri.



I decessi sono 73, contro i 59 del giorno precedente. Scendono i ricoveri in area non critica (-229 rispetto a ieri) e in Terapia intensiva (-56).

Riguardo alle Terapie intensive si segnalano però 22 nuovi ingressi (ieri erano stati 24) con numeri più alti in Toscana (4) e Puglia (3).



Scendono di 5.085 unità anche le persone in isolamento domiciliare che oggi risultano essere 193.868.



La Regione Abruzzo comunica che del totale dei 4 decessi in data odierna, uno è avvenuto nei giorni precedenti.



La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dichiarato nei giorni precedenti, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da test molecolare.



La P.A. di Bolzano comunica che tra i 12 nuovi casi confermati da test molecolare, 5 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare.







04 giugno 2021

