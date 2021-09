Covid. Oggi 4.021 nuovi casi e 72 decessi. In totale superata la quota dei 130 mila morti

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 318.593 (ieri erano stati 120.045) con un rapporto positivi tamponi all’13% rispetto al 2,3% di ieri. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+684) seguita da Lombardia (+435), Veneto (+427), Lazio (+326), Emilia Romagna (+314), Campania (+301) e Toscana (+279).

14 SET - Sono 4.021 (rispetto ai 2.800 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.613.214.



I decessi. Oggi ne vengono segnalati 72 rispetto ai 36 di ieri per un totale di 130.027. Scendono i ricoveri in area non critica (-35 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-9). Sempre in terapia intensiva si registrano 29 nuovi ingressi rispetto ai 35 di ieri.



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 4.165 pazienti di cui 554 in TI. Scendono poi a 117.621 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 121.141).



I guariti sono + 7.501 rispetto a ieri e il totale è di 4.360.847. Scendono gli attualmente positivi a 122.340.



La regione con più casi odierni è la Sicilia (+684) seguita da Lombardia (+435), Veneto (+427), Lazio (+326), Emilia Romagna (+314), Campania (+301) e Toscana (+279).



La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 2 casi in quanto duplicati e 4 casi in quanto già segnalati da altra regione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si evince che un deceduto riportato in data odierna è da ricondursi al mese di Marzo 2021, altri 2 sono riconducibili a settembre 2021 ma ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. Solamente un decesso è avvenuto nelle ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti: n. 4 il 13/09/21 - n. 10 il 12/09/21 - n. 6 il 11/09/21 - n. 2 il 10/09/21 - n. 2 il 07/09/21.







14 settembre 2021

