Covid. Oggi 2.466 contagiati nuovi casi e 50 decessi

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 322.282 (ieri erano stati 122.214) con un rapporto positivi tamponi allo 0,8% rispetto all’1,3% di ieri. La regione con più casi odierni è il Veneto (+363) seguito dalla Sicilia (+321), Lombardia (+288), Lazio (+221), Emilia Romagna (+169), Campania (+165) e Toscana (+154).

05 OTT - Sono 2.466 (rispetto ai 1.612 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.686.109.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 322.282 (ieri erano stati 122.214) con un rapporto positivi tamponi allo 0,8% rispetto all’1,3% di ieri.



I decessi. Oggi ne vengono segnalati 50 rispetto ai 37 di ieri per un totale di 131.118. Scendono i ricoveri in area non critica (-64 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-4).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.968 pazienti di cui 433 in TI. Scendono poi a 86.898 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 88.627).



I guariti sono +4.210 rispetto a ieri e il totale è di 4.464.692. Scendono attualmente positivi a 90.299.



La regione con più casi odierni è il Veneto (+363) seguito dalla Sicilia (+321), Lombardia (+288), Lazio (+221), Emilia Romagna (+169), Campania (+165) e Toscana (+154).





05 ottobre 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi