Covid. Oggi 5.188 nuovi casi e 63 decessi. Rapporto positivi/tamponi scende allo 0,7%

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 717.311 (ieri 238.354) con un rapporto positivi tamponi dello 0,7% (rispetto all’1,2% di ieri). La regione con più casi odierni è il Veneto (+781) seguito da Lombardia (+682), Campania (+626), Lazio (+456), Sicilia (+398), Piemonte (+318) e Toscana (+290).

03 NOV - Sono 5.188 (ieri 2.834) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.782.802.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 717.311 (ieri 238.354) con un rapporto positivi tamponi dello 0,7% (rispetto all’1,2% di ieri).



Oggi vengono segnalati 63 decessi rispetto ai 41 di ieri per un totale di 132.224. Salgono i ricoveri in area non critica (+37) mentre scendono quelli in Terapia intensiva (-4).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 3.029 pazienti di cui 381 in TI. Salgono poi a 81.877 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 81.070).



I guariti sono +4.285 rispetto a ieri e il totale è di 4.565.291. Salgono gli attualmente positivi a 85.287 (ieri 84.447).



La regione con più casi odierni è il Veneto (+781) seguito da Lombardia (+682), Campania (+626), Lazio (+456), Sicilia (+398), Piemonte (+318) e Toscana (+290).





La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che 8 casi riportati oggi sono relativi a tamponi refertati lunedì. La Regione Puglia comunica che 7 degli 8 decessi riportati in data odierna sono riferiti a eventi occorsi tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2021. La Regione Sicilia comunica che a partire dal 2 novembre per la rilevazione del dato aggregato sui tamponi rapidi è in uso a livello regionale un nuovo flusso informativo che tiene conto di ulteriori fonti (ad esempio le farmacie). Comunica inoltre che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 2 il 02/11/21 - n. 1 il 01/11/21 - n. 1 il 31/10/21 - n. 3 il 29/10/21. La Regione Veneto comunica che il dato dei tamponi antigenici comunicato in data odierna include anche tamponi effettuati negli ultimi tre giorni. Il numero dei casi confermati comunicato oggi include anche casi relativi agli ultimi tre giorni.





03 novembre 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Studi e Analisi