Riapre l’ambulatorio di riabilitazione logopedica a Marradi

La riapertura il 17 febbraio. Nel periodo di sospensione il servizio è stato comunque garantito proseguendo negli ambulatori di Borgo San Lorenzo. Nel frattempo in molti (sindaco, assessore al socio sanitario del Comune, coordinamento sanitario territoriale della Asl Toscana Centro) perseveranza hanno lavorato insieme e si sono adoperati per una soluzione che riportasse il servizio nel comune di Marradi.

15 FEB - Riapre a Marradi (Firenze) il 17 febbraio il nuovo ambulatorio di riabilitazione logopedica dell’infanzia e dell’età adulta presso il presidio aziendale in via Dino Campana, dopo la sospensione dell’ambulatorio sul territorio. L’attività ambulatoriale riabilitativa era svolta prima dell'emergenza sanitaria presso i locali di Villa Ersilia che in rispetto alla misure anti Covid, sono stati successivamente chiusi agli ingressi esterni. Lo rende noto l’Asl Toscana centro.



Nel periodo di sospensione dell’attività sul territorio, spiega una nota, il servizio è stato comunque garantito proseguendo negli ambulatori di Borgo San Lorenzo (Firenze). Nel frattempo tutte le istituzioni, il sindaco e l’assessore al socio sanitario del Comune insieme al coordinamento sanitario territoriale della Asl e alla Società della salute di zona, con impegno e perseveranza hanno lavorato insieme e si sono adoperati per una soluzione che riportasse il servizio nel comune di Marradi.



L’obiettivo è stato di dare una risposta il più rapidamente possibile alla crescente richiesta soprattutto da parte delle famiglie dei bambini che avevano sempre svolto la rieducazione logopedica a Marradi. Con la riorganizzazione del presidio in via Dino Campana, è stato possibile trovare gli spazi idonei anche all’attività di riabilitazione.

15 febbraio 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Toscana



L’ambulatorio sarà aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 12.30.