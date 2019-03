Biblioteca sanitaria virtuale della Toscana è in alto mare e non in linea con le Regioni più avanzate

27 MAR - Gentile Direttore,

il 25 febbraio 2019 viene pubblicata in Regione Toscana la delibera di Giunta N° 231 con oggetto: “Modifica DGR 43/2011 su Network Bibliotecario Sanitario Toscano” ovvero la approvazione definitiva del Progetto Network Bibliotecario Toscano con l’affidamento all’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) del suo coordinamento.



Purtroppo questo progetto, attentamente analizzato, conferma la volontà della Regione Toscana , del suo Assessorato alla Salute e dei Direttori Generali delle tre Aree Vaste, di non voler realmente sviluppare una Biblioteca Virtuale Sanitaria delle ASL Toscane per i medici e gli infermieri che elimini l’incredibile variabilità oggi rilevata, la limitatezza dei journals e databases a disposizione e la loro spesso irrilevanza in termini di impact factor, la scarsa pressoché nulla formazione.



Qui di seguito verranno spiegate le cinque principali ragioni di questa critica che vuole essere profondamente costruttiva e non certo ostativa al Progetto.

27 marzo 2019

In tutte le esperienze nazionali (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna Piemonte, Friuli Venezia Giulia) ed internazionali, è indiscutibilmente proprio questo il punto critico di questo genere di progetti: puoi acquistare tutte le riviste che vuoi, ma se non c’è nessuno che va dagli utilizzatori potenziali ad illustrarne il funzionamento (con corsi, sessioni formative, contatti personali via mail/telefono/ecc.), è sicuro che queste risorse non verranno utilizzate adeguatamente, e tutto si ridurrà alla fine ad uno spreco di denaro. Per dare un’idea, proveniente da miei contatti diretti, quando in Sardegna è stata lanciata l’idea di un coordinamento regionale per le risorse elettroniche, la responsabile (dott.ssa Silvia Marcis di Sardegna Ricerche) ha effettuato nel primo anno oltre sessanta incontri sul territorio regionale con medici, infermieri e personale sanitario, per spiegare l’iniziativa.In Toscana, negli ultimi 4 anni sono stati organizzati solo 4 incontri (per la verità non molto partecipati), solo dopo che il fornitore (Ebsco vincitore della passata gara) aveva diffidato ARS Toscana ed Estar, perché temeva di essere considerato inadempiente (il contratto prevedeva l’obbligo di sessioni formative gratuite). Nel modello ipotizzato, chi si occuperà di andare a fare formazione sul territorio? A quanto pare di capire, nessuno.L’assoluta necessità di indirizzare le attività di ARS/Regione/Network verso la formazione/informazione è testimoniata anche da un fatto gravissimo, assai tangibile e misurabile: negli ultimi 4 anni, il 92% dei medici e/o infermieri toscani non ha mai cercato di accedere alle risorse acquistate, perché nessuno lo aveva messo al corrente della possibilità. Il dato è riscontrabile dagli accessi online alle risorse acquistate, ma anche (in maniera empirica) dai colloqui con il personale sanitario da me personalmente effettuati per telefono ed e-mail ed in occasione delle rare occasioni di incontro tra i fornitori e i medici stessi.L’attività di ARS Toscana è quindi molto sbilanciata sulla fase di acquisto delle risorse, pur senza avere la possibilità reale di gestire gli acquisti (effettuati da Estar), né avendo a disposizione un budget (che è delle Aziende).Si innesca così un processo molto inefficace, che comporta ritardi significativi e di nuovo sprechi di risorse economiche. Negli ultimi 4 anni, ARS Toscana è riuscita a sottoscrivere gli abbonamenti annuali alle risorse informative mediamente solo nel mese di maggio, lasciando quindi per 5 mesi su 12 i medici senza accesso alle riviste, ma pagando comunque per intero le quote annuali, con un evidente e plateale spreco di risorse pubbliche. Anche oggi, alla metà di marzo 2019, i medici e gli infermieri della Regione Toscana non hanno accesso ad alcuna rivista scientifica o database, perché non sono state completate le procedure di acquisto.Ad oggi l’abbonamento a Clinical Key di Elsevier che forniva un offerta di oltre 500 prestigiose riviste è stato soppresso, alcuni databases forniti da Ebsco sono stati soppressi, per quanto riguarda gli abbonamenti Wiley, le tre aziende acquisiscono solo alcune riviste, mentre sarebbe molto piú utile ampliare la collezione di riviste Wiley almeno alla Medical & Nursing collection (come accade nelle altre regioni), che comprende un pacchetto di piú di 400 pensate per i medici, e fare contratti pluriennali, per garantire appunto una continuitá. Con i contratti pluriennali si garantire offerte e prezzi speciali.Anche quest’anno Wiley con il partner EBSCO aveva fatto un’offerta molto conveniente proprio aggiungere la collezione Wiley Medical & Nursing 2019, ma non é stato possibile trovare il budget per acquisirle. Ed anche quest’anno , con il partner EBSCO, Elsevier aveva fatto una vantaggiosa offerta per Clinical Key , rifiutata. Nessun contatto è stato preso per il prestigioso pacchetto OVID di Wolters Kluver. I più grandi Editori di riviste Scientifiche sono stati completamente ignorati nelle loro offerte.La biblioteca virtuale sanitaria é fondamentale nel disseminare la consapevolezza delle risorse, nello spiegare la loro utilitá agli utenti finali . Per quanto a mia conoscenza dopo una esplorazione su tutto il territorio toscano , in nessuna delle ex-aziende toscane è presente personale con competenze specifiche di ambito bibliotecario; solo due ex-Asl (Massa e Prato) hanno personale dedicato specificamente alle attività della “biblioteca” o del centro documentazione; le esperienze più positive della Toscana, ove erano presenti anche vere biblioteche con attività specifiche (Arezzo, Pisa, Pistoia, Empoli, Firenze, ecc.) sono state chiuse, cessate, e/o il personale è andato in pensione, senza essere sostituito.Per tali motivi, negli ultimi anni non risulta essere stata svolta nessuna attività specifica di formazione/informazione sul territorio; ed i medici e gli infermieri non hanno quindi alcun interlocutore (con le eccezioni per l’appunto di Prato, Massa e parzialmente di Lucca) cui chiedere informazioni o l’accesso ad un articolo scientifico.In sostanza, parlare di un network delle biblioteche sanitarie toscane, quando queste biblioteche (ed il relativo personale) sono di fatto inesistenti, sembra del tutto incomprensibile.In sostanza, mancano del tutto quelle competenze che dovrebbero essere in grado di decidere cosa acquistare e quali risorse mettere a disposizione del personale sanitario. Non sono previste le competenze specifiche di nessun medico, nessun infermiere, nessun docente universitario, nessun ricercatore, nessun referee di riviste scientifiche, nessun rappresentante dell’ordine dei medici o del collegio degli infermieri.Nelle altre esperienze regionali, compare quasi sempre un “board” scientifico, deputato a definire le strategie scientifiche e a valutare (con cognizione di causa) i prodotti da acquistare o quelli già acquistati; nel progetto toscano, gli amministrativi si troveranno a valutare risorse scientifiche che non potranno ovviamente apprezzare in maniera compiuta. Inoltre proprio per cercare di non avere ritardi nei rinnovi e/o nelle nuove acquisizioni, sarebbe utile centralizzare le decisioni di rinnovo e di budget, cosí che un solo ufficio decida, ovviamente sotto la validazione di un board scientifico autorevole e snello, quali risorse acquisire e mantenere negli anni, per creare una certezza nell’utente finale.Inevitabilmente, il criterio di giudizio di questo Comitato di Indirizzo sarà in pratica solo quello economico/amministrativo, e basandosi sull’esperienza degli ultimi anni, tutte le decisioni saranno appannaggio della coordinatrice del centro operativo di coordinamento , che probabilmente in questo contesto è l’unica ad avere qualche competenza in merito, ma non può certo essere l’unica a decidere.Una delle frasi nella delibera del Progetto di Network che mi ha veramente scioccato, è che grazie al Network sarà assicurata la razionalizzazione dei costi . Per vedere quanto veramente sia non vera questa affermazione basta allegare la quotazione inviata da ARS ad ESTAR sui titoli delle riviste dell’Editore ELSEVIER, dove la Regione è disposta a spendere 200.000€ per una manciata di titoli, (13 per la ASL Centro e 6 per la ASL Nord Ovest ), quando per poco più del doppio ne avrebbero avuto a disposizione ben 700 con Clinical Key. Non è questo spreco di denaro pubblico?Il rischio (se non la certezza) è che con questa strutturazione, il progetto di Network toscano si riveli solo uno spreco di denaro, ed una occasione di frustrazione per i medici e gli infermieri che vogliono studiare ed accrescere le loro competenze.Per chi consulta le riviste scientifiche sarebbe molto utile ricevere i rinnovi delle riviste entro novembre dell’anno prima del rinnovo o al massimo alla fine di gennaio dell’anno di rinnovo.Per dare una continuità agli utenti, sarebbe ottimale non avere un’interruzione dei contenuti per i mesi durante i quali il rinnovo non è ancora stato effettuato, anche perché il prezzo per l’abbonamento è annuale.qualche giorno fa ho assistito ad un convegno organizzato a Firenze, che ha visto la presenza di numerosi medici importanti della nostra Regione. Uno dei relatori, durante il suo discorso, ha evidenziato che per andare a reperire alcune evidenze scientifiche fondamentali per le cure e l’assistenza aveva dovuto rivolgersi (con grande fatica, perdita di tempo, e commettendo un illecito con risvolti anche penali) ad un noto sito pirata russo, su cui sono archiviate illecitamente alcune importanti riviste scientifiche internazionali. Ho controllato queste riviste: si tratta di journals acquistati dalla Asl Toscana Centro nel 2018, e che quindi (in teoria) erano liberamente accessibili da tutti i medici toscani. Semplicemente, nessuno aveva avvisato quel medico che queste risorse erano disponibili, e nessuno le aveva rese consultabili.Sempre qualche giorno fa ho partecipato ad una riunione a Pisa con medici ed infermieri ed anche in questa situazione i medici mi hanno confessato di rivolgersi al sito pirata russo come unica risorsa a disposizione.per immaginare un futuro per il Network della Sanità Toscana e soprattutto, vista la grande attenzione al risparmio di risorse , sarebbe opportuno non sprecare queste risorse come invece è certo che avverrà.già Direttore del Dipartimento delle Terapie Intensive e Medicina Perioperatoria dell’Azienda Sanitaria FiorentinaConsulente Ars Toscana