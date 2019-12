Zampa in visita all’Ospedale Meyer: “Una realtà di grandissimo livello per competenza e dedizione”

“La salute dei bambini va sempre al primo posto” ha detto la Sottosegretaria alla Salute Zampa in visita all’ospedale pediatrico fiorentino, seconda tappa di un percorso di conoscenza ed approfondimento dei temi della pediatria

02 DIC -

“La visita all’Ospedale Meyer, , mi ha messo oggi in contatto con una realtà di grandissimo livello sia nazionale che internazionale, per le competenze e per la dedizione con cui tutti, lavorando insieme, medici, infermieri, oltreché personale amministrativo, sanno perseguire l’obiettivo della salute di bambine e bambini”.



Lo ha dichiarato la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, in visita questa mattina all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze seconda tappa, dopo il Santobono di Napoli, di un percorso di conoscenza ed approfondimento dei temi della pediatria.



“Un grande lavoro è svolto anche dalla Fondazione – ha aggiunto la Sottosegretaria Zampa – capace di accompagnare lo sforzo di crescita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. Ringrazio chi mi ha accolto e chi mi ha accompagnato in questa visita così importante. La salute dei bambini – ha concluso – va sempre messa al primo posto”.

02 dicembre 2019

