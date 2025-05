Sanità privata Lazio. Incontro preparatorio allo sciopero del 22 maggio per il rinnovo del Ccnl Aiop/Aris e per la sottoscrizione di un contratto unico Aiop/Aris

Lo sciopero del 22 maggio durerà l’intera giornata e culminerà con una grande manifestazione sotto la Regione Lazio , dalle 9:00 alle 12:00. Iniziative serviranno a ribadire alle controparti datoriali che è giunto il momento di aprire il tavolo delle trattative e porre fine a una situazione inaccettabile per migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore.

05 MAG

Si è svolto oggi un importante incontro di preparazione allo sciopero nazionale del 22 maggio 2025 , organizzato dai responsabili della sanità privata del Lazio – Massimiliano Rizzuto (FP CGIL Roma e Lazio), Antonio Cuozzo (CISL FP Lazio) e Alessandro Cammino (UIL FPL Roma e Lazio) – con la partecipazione dei referenti territoriali e provinciali. La mobilitazione rappresenta un passaggio cruciale nella battaglia per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata Aiop/Aris e per la sottoscrizione di un contratto unico Aiop/Aris RSA, si legge in una nota dei sindacati..



Dopo anni di attese, promesse disattese e assenza di risposte concrete da parte delle controparti datoriali, le lavoratrici e i lavoratori del settore sono pronti a far sentire la loro voce con determinazione. Lo sciopero riguarderà tutte le strutture che applicano i seguenti contratti:

- CCNL Sanità Privata Aiop/Aris

- CCNL Aiop RSA

- CCNL Aris RSA

Per rafforzare la mobilitazione, saranno organizzati due grandi presidi di protesta :

19 maggio – Manifestazione davanti alla sede nazionale di ARIS, dalle 10:00 alle 12:00

21 maggio – Manifestazione davanti alla sede nazionale di AIOP, dalle 10:00 alle 12:00

Queste iniziative serviranno a ribadire alle controparti datoriali che è giunto il momento di aprire il tavolo delle trattative e porre fine a una situazione inaccettabile per migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore. Le lavoratrici e i lavoratori meritano un contratto giusto, che riconosca il valore del loro contributo al servizio pubblico, equiparandolo ai diritti e ai trattamenti della sanità pubblica. Questa mobilitazione non riguarda solo il rinnovo contrattuale: riguarda la dignità del lavoro, la tutela dei diritti, il riconoscimento professionale e la valorizzazione di chi, con impegno, garantisce la continuità dei servizi alla cittadinanza. Lo sciopero del 22 maggio durerà l’intera giornata e culminerà con una grande manifestazione sotto la Regione Lazio , dalle 9:00 alle 12:00.

“Durante la manifestazione, chiederemo con forza – dichiarano Rizzuto, Cuozzo e Cammino – che la Regione Lazio si faccia promotrice presso la Conferenza Stato-Regioni affinché si introduca una regolamentazione chiara sugli accreditamenti delle strutture sanitarie, prevedendo l’esclusione dal sistema sanitario regionale di chi non rinnova i contratti. Dopo lo sciopero in assenza di una convocazione, la nostra mobilitazione continuerà ogni mese saranno organizzati due presidi di protesta presso le strutture sanitarie accreditate, finché non sarà garantita l’apertura del tavolo di trattativa. La lotta per il rinnovo del contratto e per il riconoscimento della dignità dei lavoratori della sanità privata prosegue con determinazione e unità”.

05 maggio 2025

