Nasce l'Associazione Farmacisti Volontari dell'Emilia-Romagna

L’Associazione Farmacisti Volontari Emilia-Romagna si aggiunge alle altre tredici sezioni presenti lungo la penisola, andando così a potenziare la rete delle strutture territoriali di volontariato promossa dalla Fofi nel 2009, a seguito dell’esperienza maturata dai farmacisti volontari durante le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. Mandelli (Fofi): "Ringrazio i farmacisti che hanno scelto di mettersi a disposizione delle loro comunità".

20 MAR

20 marzo 2024

- Si è costituita la sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione Civile, nata dalla collaborazione tra tutti gli Ordini dei Farmacisti delle province emiliano-romagnole che hanno espresso la volontà comune di mettersi a disposizione delle loro comunità per svolgere attività di intervento e di soccorso in caso di emergenze e calamità naturali.L’Associazione Farmacisti Volontari Emilia-Romagna si aggiunge alle altre tredici sezioni presenti lungo la penisola, andando così a potenziare la rete delle strutture territoriali di volontariato promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) nel 2009, a seguito dell’esperienza maturata dai farmacisti volontari durante le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.“La terribile alluvione che nel maggio scorso ha interessato diversi Comuni dell’Emilia-Romagna compromettendo, tra le altre cose, il regolare svolgimento del servizio farmaceutico, ci ha spinto a costituire una sezione regionale dell’Associazione Farmacisti Volontari che, operando sotto il coordinamento della Protezione Civile, sarà a disposizione delle istituzioni della Regione per rispondere alle necessità del territorio in caso di emergenze, garantendo la dispensazione di farmaci e servizi sanitari a chiunque ne abbia bisogno”, ha detto, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna. “Questa iniziativa, resa possibile dalla perfetta sintonia che caratterizza i rapporti tra i presidenti degli Ordini territoriali dell’Emilia-Romagna e realizzata raccogliendo le adesioni volontarie dei tanti colleghi disponibili, testimonia la volontà dei farmacisti di essere vicini alle comunità in cui operano e la nostra forte vocazione ad aiutare chi è in difficoltà”.“Accolgo con grande soddisfazione la nascita di una sezione regionale in rappresentanza dei farmacisti volontari di tutte le province dell’Emilia-Romagna”, ha dichiarato, presidente dell’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione Civile. “Da oggi la grande famiglia dei farmacisti volontari espande la propria presenza sul territorio regionale dove è attiva già da tempo la sezione provinciale di Reggio Emilia guidata dal presidente Giuseppe Febbranti, che non ha mai fatto mancare il suo supporto nelle situazioni di emergenza, rappresentando un esempio per tanti colleghi”.“Ringrazio i presidenti degli Ordini territoriali dell’Emilia-Romagna e tutti i farmacisti che hanno scelto di mettersi a disposizione delle loro comunità qualora ce ne fosse bisogno”, ha commentato, presidente Fofi. “I farmacisti volontari si mobilitano sempre con grande partecipazione per aiutare chi è in difficoltà e sono certo che i colleghi dell’Emilia-Romagna sapranno dare prova dello spirito di solidarietà e della dedizione al prossimo che sono alla base della nostra professione”.