Psichiatria. Basaglia, per i 100 anni esposizione ASL Roma 2 Venerdì 4 ottobre al Ministero della Cultura

L’esposizione racconta la storia di coloro che Basaglia ha voluto liberare, non solo da cure oppressive, ma anche da una cultura che li considerava emarginati. In questo contesto l’arte della fotografia diventa uno strumento potente perché le immagini ci consentono di vedere ciò che le parole non riescono a comunicare.

02 OTT

“Basaglia, 100 fotografie a 100 anni dalla sua nascita. Dal manicomio alla cura.” è il titolo dell’esposizione con fotografie di Gian Butturini, Carla Cerati e Patrizia Riviera, organizzata dall’ASL Roma 2 nell'ambito del Festival della salute mentale RO.MENS, con il patrocinio del Mic, e che sarà inaugurata venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 11 nella Sala dell’Emeroteca del Ministero della Cultura (via del Collegio Romano, 27 - Roma). Interverranno: Emanuele Merlino, scrittore e Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Francesco Amato, Commissario ASL Roma 2 e Massimo Cozza, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2.

Sarà presentato, inoltre, il mosaico dedicato a Franco Basaglia, realizzato dagli utenti del Centro Diurno “La fabbrica dei sogni” del DSM ASL Roma 2.

02 ottobre 2024

