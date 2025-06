Personale. Cisl Fp: “Il Dl 90 lo conferma: nei Policlinici universitari si applica il contratto della sanità pubblica”

“Il governo ha colmato il vuoto normativo. Bene che Regione Lazio abbia dato immediato seguito alle assunzioni all’Umberto I per dare certezze assistenziali alle persone” ha detto il segretario generale Cosentino

25 GIU

“Con il decreto legge pubblicato oggi il governo ha colmato il vuoto normativo che ha bloccato per mesi gli ingressi dei vincitori di concorso nei policlinici universitari del Lazio. Grazie alla battaglia della Cisl Fp, e alla volontà di esecutivo e amministrazione regionale di fare chiarezza, ora è nero su bianco: le nuove assunzioni vanno fatte con il contratto della Sanità pubblica, come sta avvenendo, per impulso della Regione Lazio, già da questa mattina all’Umberto I”.

Così Giancarlo Cosentino, reggente della Cisl Fp Lazio dopo l’uscita in Gazzetta Ufficiale del DL 24 giugno 2025 n.90 che contiene disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, e che all’art.6 dispone l’applicazione “al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità”.

“La nostra posizione è sempre stata chiara e netta - rimarca Cosentino – ora grazie all’intervento del governo e della Regione il vulnus che ha lasciato per vent’anni nell’indeterminatezza il sistema sanitario è stato superato e non ci sono più dubbi. Bisogna procedere immediatamente con le nuove assunzioni di personale in tutto il SSR del Lazio”.

“A partire dal Policlinico Umberto I – sottolinea – dove la diatriba interpretativa alimentata dall’azienda ha portato per mesi alla paralisi l’intero piano di reclutamento, in un contesto di grave carenza di personale. Gli Oss che hanno vinto il concorso del Ptv devono entrare subito in servizio all’Umberto I con il contratto della Sanità pubblica, come stiamo registrando da oggi con l’invio delle Pec agli operatori socio sanitari. E poi bisogna far ripartire con urgenza gli incardinamenti delle altre figure professionali, iniziando dal piano assunzionale degli infermieri per il quale ci siamo battuti e ci stiamo battendo in prima linea”.

“Ancora una volta la nostra azione fatta di concretezza, dialogo e coraggio ha superato la prova dei fatti”, prosegue il reggente della Cisl Fp Lazio. “Chiediamo quindi alla Regione Lazio, che ha dimostrato sensibilità e determinazione in questa vertenza, di dare immediatamente impulso alle aziende e di procedere con la stipula dei contratti”.

“Sulle assunzioni in Sanità il nostro impegno continuerà ad essere massimo. Non ci fermeremo finché il sistema di salute non sarà messo in condizione di operare al meglio con le risorse umane e strumentali necessarie a dare risposte ai cittadini”, conclude Cosentino.

25 giugno 2025

