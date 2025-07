Nel Lazio ordinanza urgente di Rocca per prevenire la diffusione del West Nile Virus

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato oggi una ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile.



L’ordinanza prevede che i Comuni della regione con circolazione virale in atto, eseguano, con urgenza e senza ritardo, interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida, come da indicazione delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, il quale verifica, ai fini dell’erogazione del contributo, le attività e gli interventi.



Il finanziamento di tali interventi sarà garantito da risorse economiche straordinarie stanziate dalla Regione Lazio con un’apposita delibera di Giunta.

