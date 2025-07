Zampa (Pd): “Schillaci riferisca in Senato su West Nile”

“Il ministro Schillaci venga in Aula per riferire su una questione che preoccupa molto: la diffusione dell’infezione di West Nile: 37 casi, 8 morti, nuovi contagi anche in Lombardia. Preoccupa l’ampiezza della diffusione, che riguarda più di 31 province e che secondo gli istituti di zooprofilassi potrebbe ampliarsi ancora. La presenza e la pericolosità delle zanzare si possono combattere, anche perché la tropicalizzazione del clima porta alla diffusione anche di altre malattie come la Dengue, la chikungunya e la febbre del Nilo. Noi chiediamo al ministro di dare al paese assicurazioni e di chiarire cosa intenda fare il governo. Serve la prevenzione, servono fondi per le disinfestazioni, non si può chiedere ai Comuni di fare da soli”.

Lo ha detto la senatrice Sandra Zampa, capogruppo del Pd nella Commissione Affari sociali, sanità, lavoro.