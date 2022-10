Rinnovati gli organi centrali dell’Associazione Nazionale Assistenti sanitari

La nuova Presidente della Associazione nazionale Assistenti sanitari (AsNAS) è Elena Nichetti, già presidente della Sezione Lombardia. Con lei, l’Assemblea nazionale radunata a Bologna lo scorso fine settimana ha eletto il Consiglio direttivo per il mandato 2022-2024 e i cui membri sono: Paola Bissoli (Veneto), Gianflavio Brafa (Sicilia), Eddy Galiazzo (Friuli-Venezia Giulia), Valeria Gorga (Trento), Alessandro Macedonio (Lazio).

AsNAS, con le sue sezioni regionali, è presente su tutto il territorio nazionale da 36 anni. È stata fondata nel 1986 per favorire il confronto tra professionisti e tessere alleanze per gli obiettivi comuni della professione. Dopo anni di attività con le funzioni di Associazione Maggiormente Rappresentativa degli Assistenti sanitari d’Italia, è oggi un’associazione iscritta all’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, istituito dal Ministero della Salute.

Inoltre, è inserita nell’elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche di cui l’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità (Agenas) può avvalersi per l’individuazione delle misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario per l’ambito “Igiene e sanità pubblica” ed è componente del Steering Committee Sorveglianza Bambini 0-2 anni dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sul fronte internazionale, è membro dell’International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), l’organizzazione mondiale che riunisce individui e organizzazioni impegnate a migliorare la salute e il benessere attraverso l'istruzione, l'azione comunitaria e lo sviluppo di politiche pubbliche sane.

"Sono molto grata per la fiducia che mi è stata riposta e altrettanto onorata per questo incarico, al quale riconosco una grande responsabilità, dovendo rappresentare un’associazione storica per gli assistenti sanitari e tutti i nostri associati impegnati nella comunità scientifica. Dovremo lavorare attivamente per rafforzare la produzione tecnico-scientifica professionale degli Assistenti sanitari, in sinergia e collaborazione con altre associazioni scientifiche e le diverse organizzazioni e istituzioni di interesse”, commenta la sua elezione la neo eletta presidente Elena Nichetti.