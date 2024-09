PMA. Il Centro Demetra di Firenze compie 30 anni, 9.000 bambini nati dal 1994 a oggi

Trent’anni di vita, trent’anni di vite: con questa frase si celebrano i 30 anni dall’apertura del centro Demetra di Firenze, uno dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) privati-convenzionati più importanti d’Italia, specializzato nella diagnosi e nella cura dell’infertilità e oggi secondo in Italia per numero di cicli di trattamento eseguiti ogni anno (oltre 2.000). Alla grande festa di domenica 29 settembre 2024 a Villa Viviani a partire dalle h. 16 partecipano alcune delle famiglie che sono ‘nate’ al centro Demetra in questi tre decenni: sono 9000 i bambini che medici e biologi della struttura hanno contribuito a far venire al mondo. E che si uniscono ai festeggiamenti per questo compleanno speciale, ricco di eventi, incontri e attività dedicate ai bimbi. Interverranno: Stefania Saccardi, Vicepresidente Regione Toscana; Sara Funaro, Sindaca di Firenze; Nicola Paulesu, Assessore Welfare, Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze.

Il centro Demetra nasce nel 1994 da cinque ginecologi che avevano in mente un obiettivo chiaro e ambizioso: offrire alle coppie con problemi di infertilità le migliori metodologie di trattamento. Dall’apertura a oggi, il team di Demetra ha seguito oltre 30.000 coppie, provenienti da tutte le regioni di Italia.

Racconta Claudia Livi, direttore sanitario e co-fondatrice del Centro Demetra: “In questi anni siamo stati protagonisti dell’avanzamento scientifico, ma anche politico-normativo della PMA in Italia: dall’adozione di sempre nuove tecnologie (la vitrificazione, il test genetico pre-impianto, la donazione di gameti), al contributo per la modifica della legge vigente nel nostro Paese: siamo stati noi stessi promotori dei ricorsi alla Corte Costituzionale che hanno reso di nuovo possibile il congelamento degli embrioni (nel 2009) e l’abrogazione del divieto di eterologa (nel 2014) previsto dalla legge 40/2004. Da qualche mese possiamo contare su nuovi spazi grazie ai quali arriviamo a supportare oltre 2000 cicli di procreazione assistita all'anno, in ambienti per la diagnostica e le attività correlate alla diagnosi e trattamento della infertilità più confortevoli e accoglienti. E naturalmente è importante il contributo che possiamo dare grazie alla convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La nostra storia è arrivata a un traguardo importante, ma quello a cui guardiamo è sempre il futuro, che non a caso è ciò che le nostre coppie vogliono costruire”.

I numeri di questi ultimi anni testimoniano il percorso di forte crescita del Centro che - soltanto nel 2023 (dati al 30/09) - ha effettuato oltre 1730 cicli con transfer embrionale registrando una percentuale di gravidanza pari al 39%, ampiamente superiore alla media nazionale (report ISS del 10 novembre 2023). I cicli a fresco, negli ultimi 10 anni, sono più che raddoppiati passando dai 1002 del 2013 a 2125 nel 2022. Anche l’andamento dei cicli con donazione di gameti ha seguito una curva crescente, dai 98 del 2017 è arrivato ad effettuarne 615 nel 2023 (dati al 30/11/2023). Inoltre, nel 2010 Demetra ha iniziato ad effettuare diagnosi preimpianto (PGT) arrivando ad affermarsi come centro di riferimento nazionale. Presso il Centro Demetra è nata la prima bambina sana grazie alla PGT della Regione Toscana nel 2010. Negli ultimi 6 anni, i cicli per diagnosi preimpianto sono passati da 140 nel 2017 a 724 nel 2022 con oltre 1222 blastocisti biopsiate nel corso dello stesso anno. Gli eccellenti risultati, l’accoglienza e l’organizzazione hanno fatto del Centro Demetra un polo di forte richiamo per le coppie infertili, il cui numero è in continua ascesa, specialmente dalle due regioni limitrofe Lazio ed Emilia Romagna. Il Centro Demetra è anche uno dei pochi centri italiani presso cui è possibile effettuare cicli con donazione di gameti in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale.