Ricerca. Negli Stati Uniti Jay Bhattacharya inizia il suo mandato come 18° direttore del National Institutes of Health. E rimuove 4 direttori di istituti

Jayanta ‘Jay’ Bhattacharya ha assunto l'incarico di 18° Direttore del National Institutes of Health (NIH). Bhattacharya è professore di Economia sanitaria presso la facoltà di medicina della Stanford University in California. La sua ricerca si è concentrata sul tema dell'invecchiamento della popolazione e sulle malattie croniche, in particolare sulla salute e il benessere delle popolazioni vulnerabili.



Durante la pandemia - si ricorda sul sito stesso dei NIH - il dott. Bhattacharya è stato coautore della Great Barrington Declaration, che chiedeva di riaprire le scuole e revocare i lockdown, proteggendo al contempo meglio le popolazioni più anziane, più vulnerabili alla malattia. Incoraggiare prospettive diverse sarà fondamentale per l'approccio del dott. Bhattacharya alla guida dell'NIH - sottolinea ancora la nota - come parte della sua missione più ampia per ripristinare la fiducia del pubblico nella scienza.

Insieme al Segretario Kennedy, sosterrà la ricerca innovativa e all'avanguardia che alimenta soluzioni a breve termine per i pazienti, bilanciando al contempo gli investimenti nella scienza di base. Bhattacharya ha conseguito la laurea in economia presso la Stanford University. Ha poi completato la facoltà di medicina e conseguito un dottorato di ricerca in economia presso la Stanford University. Sostituisce Matthew J. Memoli, M.D., che ha svolto il ruolo di Direttore ad interim dell'NIH dal 22 gennaio 2025.

“Sotto la guida del dott. Bhattacharya, l'NIH ripristinerà il suo impegno per la scienza di riferimento”, ha affermato il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr. “Sono entusiasta di lavorare con lui per garantire che la ricerca dell'NIH sia in linea con le priorità della nostra Amministrazione, in particolare affrontando l'epidemia di malattie croniche e aiutando a rendere di nuovo sana l'America”.





“Malattie croniche come cancro, malattie cardiache, diabete e obesità continuano a causare scarsi risultati in termini di salute in ogni comunità degli Stati Uniti. Nuove scoperte biomediche che migliorano la salute e allungano la vita sono più vitali che mai per il futuro del nostro Paese”, ha affermato Bhattacharya.

Come Direttore dell'NIH, farò leva sulla lunga e illustre storia dell'agenzia nel sostenere le innovazioni in biologia e medicina promuovendo la ricerca e l'innovazione di riferimento per affrontare la crisi delle malattie croniche”.