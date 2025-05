Latte artificiale. La Fda avvia una revisione completa dei nutrienti di tutti i prodotti

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) e la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti hanno annunciato i prossimi passi dell'Operazione Stork Speed, un'iniziativa volta a garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'adeguatezza nutrizionale del latte artificiale.

Attualmente, il latte artificiale deve soddisfare i livelli minimi e massimi di determinati nutrienti.

Sebbene la FDA esamini regolarmente i requisiti nutrizionali individuali per il latte artificiale, questa sarà la prima revisione completa dal 1998.



“L'Operazione Stork Speed porta una trasparenza radicale sugli ingredienti del latte artificiale e mette la scienza al centro dell'attenzione”, ha dichiarato il Segretario dell'HHS Robert F. Kennedy, Jr. “Ogni bambino ha il diritto fondamentale a un sano inizio. Stiamo fornendo ai genitori la verità e gli strumenti per realizzarlo. Non possiamo rendere l'America di nuovo sana se non ci occupiamo di ciò che nutre i nostri americani più giovani e vulnerabili”.



Attraverso una richiesta di informazioni ai produttori, la FDA sta raccogliendo il contributo del pubblico per determinare se i requisiti nutrizionali esistenti debbano essere rivisti sulla base dei più recenti dati scientifici, inclusi quelli internazionali.

L'agenzia accoglie inoltre con favore dati su potenziali aggiustamenti ai livelli minimi o massimi esistenti, raccomandazioni su nutrienti aggiuntivi da considerare e su come tali modifiche possano migliorare i risultati in termini di salute.

I commentatori avranno 120 giorni di tempo per inviare le proprie risposte.

Oltre alla richiesta di informazioni di oggi, la FDA sta intensificando i test per la ricerca di metalli pesanti e altri contaminanti nel latte artificiale per neonati e in altri alimenti consumati dai bambini.

“Proteggere i nostri cittadini più vulnerabili non è solo un dovere morale: è una nostra responsabilità”, ha affermato il Commissario della FDA, Martin A. Makary. “

Per molti bambini, il latte artificiale è l'unica fonte di nutrimento. Ecco perché è assolutamente fondamentale valutare costantemente gli standard nutrizionali e integrare i più elevati standard scientifici per garantire di fornire la nutrizione più sicura ed efficace possibile".