Assemblea di Confindustria. Cattani (Farmindustria): “Obiettivi aumentare capacità di fare innovazione, ridurre burocrazia e costo più basso dell’energia”

martedì 27 maggio 2025

“Una Assemblea di Confindustria estremamente concreta nelle parole del Presidente Emanuele Orsini e nelle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno fatto emergere la forza del nostro tessuto industriale. Evidenziando tra le priorità dei settori che fanno maggiore innovazione, come l’industria farmaceutica, la necessità di cambiare alcuni dossier europei, come la legislazione farmaceutica, e la reale capacità di valorizzare la proprietà intellettuale, come stanno facendo Stati Uniti e Cina. Con il rafforzamento nella collaborazione per far crescere il valore delle competenze”. A dirlo è il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani.



“Bisogna proiettarsi al futuro che ci deve vedere sempre meno dipendenti dai paesi extraeuropei e più saldi all’interno dell’Europa, insieme agli Stati Uniti. Con l’obiettivo di aumentare la capacità di fare innovazione, ridurre la burocrazia e avere un costo più basso dell’energia, necessario per la competitività economica. Il centro resta la capacità di fare innovazione, di fare sintesi tra il passato, il futuro e il moderno. Il futuro e il moderno non possono che essere Scienza e Tecnologia. Viva l’industria farmaceutica”, conclude

