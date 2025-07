È scomparso lo scienziato Edoardo Boncinelli. Il cordoglio del Cnr

È morto Edoardo Boncinelli figura di spicco della genetica italiana e intellettuale capace di coniugare il rigore della scienza con la profondità del pensiero umanistico. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ricordandone il ruolo determinante nello sviluppo della ricerca biologica in Italia.

Fisico di formazione, laureato all’Università di Firenze con una tesi in elettronica quantistica, è ricordato come il padre dei geni architetto. Boncinelli entrò nel 1968 all’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del Cnr, dove svolse attività scientifica fino al 1992, anno in cui si trasferì all’Istituto San Raffaele di Milano per dirigere il laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo. La sua ricerca ha lasciato un’impronta duratura nel campo della genetica dello sviluppo, rendendolo un punto di riferimento a livello internazionale.

Oltre alla sua intensa attività scientifica, Boncinelli è stato anche un appassionato docente. A Napoli ha insegnato Genetica di Popolazioni e Genetica Umana, per poi approdare alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È stato Direttore della SISSA di Trieste e membro EMBO dal 1988, insignito nel 2005 dell’Awards for Communication in the Life Sciences della stessa organizzazione. Nel 2016 l’Università di Palermo gli ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Filosofiche.

“Per chi lo ha conosciuto e soprattutto per chi ha lavorato con lui, la scomparsa di Edoardo Boncinelli crea un profondo vuoto. Era un affabulatore dotato di una cultura vastissima che si nutriva di una grande conoscenza della biologia ma anche della filosofia, della psicologia e della cultura classica, che usò per alimentare non solo la sua attività scientifica ma anche il suo genio letterario e la sua enorme e naturale capacità divulgativa. Il contributo alla ricerca e la passione che la alimentava rappresentano un’eredità unica che si aggiunge a tutte quelle che ci ha lasciato e per le quali siamo orgogliosi ed al contempo tristi per la sua scomparsa” ha detto Antonio Simeone, Direttore facente funzione del Cnr-Igb.