West Nile. 73enne muore in Campania, quarta vittima in regione e ottava in Italia

Un 73enne originario di Maddaloni (Caserta) e con patologie pregresse è la quarta vittima da virus West Nile in Campania e la terza nel Casertano. L'uomo è deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Era ricoverato in rianimazione. Da inizio anno salgono a 8 le vittime dell'infezione in Italia: 1 in Piemonte, 3 nel Lazio e 4 in Campania.

Un uomo di 72 anni è ricoverato in condizioni critiche a Oristano: è il primo contagio umano accertato di West Nile quest'anno in Sardegna. Il paziente, con patologie pregresse, presentava i sintomi del virus e gli esami del Laboratorio analisi dell'Aou di Cagliari hanno accertato l'infezione. Le condizioni del 72enne sono critiche da ieri e oggi la situazione è invariata.

"Sono due i pazienti infetti da West Nile in Lombardia. Si tratta di due donne, una 38enne a Milano e una 66enne a Pavia, ma soltanto per quest'ultima è stato ritenuto opportuno procedere al ricovero". Lo riferisce la Regione in una nota.

In Lombardia sul fronte West Nile "la situazione è assolutamente sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli", rassicura il direttore generale Welfare della Regione, Mario Melazzini. L'infezione, per cui in Lombardia si registrano al momento due casi (una donna di 38 anni a Milano e una 66enne ricoverata a Pavia), è "una malattia praticamente endemica - ricorda Melazzini - che ormai dal decennio scorso si manifesta anche in Lombardia. Nella quasi totalità dei casi non è necessario il ricovero e si guarisce da soli", sottolinea il Dg Welfare.

"Regione Lombardia - rimarca - ha attivato, come di consueto accade ogni anno, tutti i protocolli previsti per il monitoraggio e la sorveglianza non solo dei casi che si sviluppano nell'uomo, ma anche della diffusione del virus tramite le zanzare e negli animali. Al momento non esiste alcuna criticità".