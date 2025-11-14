Da Italian Resuscitation Council, Medici Senza Frontiere e Fp Cgil corso rianimazione cardiopolmonare per personale MSF

Italian Resuscitation Council, Medici Senza Frontiere e Fp Cgil hanno promosso, per il 17 e 18 novembre prossimi, un corso ALS (Advanced Life support) nella sede Spazio Pubblico (Roma) di Fp Cgil per il personale di MSF. Nel luglio scorso, infatti, il contatto tra IRC, Medici Senza Frontiere e Fp Cgil ha prodotto una collaborazione senza precedenti, con l’obiettivo comune: fare qualcosa di utile e concreto per chi è presente nei luoghi più difficili del mondo. Lo si legge in una nota di Fp Cgil.



Grazie a questa iniziativa, promossa grazie alla volontà della presidente del Comitato formativo di IRC Samantha di Marco, 20 professionisti di Medici Senza Frontiere potranno essere formati da medici e infermieri esperti di Italian Resuscitation Council con le ultime linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare in uno spazio moderno e tecnologico che la Fp Cgil nazionale e Fp Cgil Roma e Lazio hanno messo a disposizione gratuitamente, occupandosi anche dell'organizzazione logistica del corso, con l'impegno di Formazione e Partecipazione e l'esperienza del Centro di formazione nazionale IRC della Fp Cgil che già da tempo organizza corsi gratuiti di rianimazione cardiopolmonare (adulto e pediatrico) per il personale sanitario italiano di aziende pubbliche e private.