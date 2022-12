Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnare la legge calabrese

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato due leggi regionali e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 37 del 21/10/2022, recante “Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale”.



Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri odierno.