Zaia: “La vera emergenza è quella di avere medici”

"La vera emergenza è quella di avere medici". Lo ha affermato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, a margine del festival delle Regioni a Torino.

"In Italia mancano almeno 50 mila medici e 3.500 in Veneto. Oggi la vera emergenza è quella di avere medici soprattutto perché le liste d'attesa sono il problema principale dei cittadini. Non mi sembra normale che un medico settantenne, che va in pensione nel pubblico, possa lavorare nel privato ma non nel pubblico e poi esca dalla finestra e rientri dalla porta principale, magari con la cooperativa facendo il gettonista. Questo significa che c'è qualcosa che non funziona. Per questo chiedo al ministro, con questa finanziaria, di darci la possibilità di trattenere in servizio, su base volontaria, i medici che vanno in pensione sui quali abbiamo investito in formazione, in attrezzature che il privato non si può manco sognare".