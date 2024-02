Gemmato: “Importanti investimenti destinati a potenziare la sanità pubblica”

- “Si tratta di importanti investimenti destinati a potenziare la sanità pubblica della Campania, del Piemonte e della Liguria”, così il Sottosegretario alla Salute,che ha presenziato questa mattina alla seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui è stato dato parere favorevole agli accordi di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20.“Gli investimenti in edilizia sanitaria rappresentano una delle priorità del Ministero della Salute e del Governo Meloni, poiché contribuiscono a creare strutture moderne e efficienti per la cura della salute, migliorando l'accessibilità, la qualità e l'efficacia dei servizi sanitari”, ha proseguito Gemmato.Per la Regione Campania, l’onere dell’accordo ammonta a 957.127.733,43 euro di cui 837.498.846,76 euro a carico dello Stato e 118.078.886,67 euro a carico della Regione. Tali fondi consentiranno la realizzazione di 13 diversi interventi diffusi sul territorio regionale.Per quanto riguarda la Regione Piemonte, l’onere dell'accordo ammonta a 53 milioni e 500mila euro di cui 50.825.000 a carico dello Stato e 2.675.000 euro a carico della Regione. Tali fondi consentiranno la realizzazione di un nuovo edificio destinato al Dipartimento di emergenza/urgenza del Presidio Ospedaliero Sant‘Andrea di Vercelli.Per la Regione Liguria l’importo complessivo dell’accordo è pari a 14milioni e 684mila euro di cui 13.949.800 euro a carico dello Stato e 734.200 euro a carico della Regione. Tali fondi consentiranno la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità di Busalla pari a 6.200.000 euro; per l'adeguamento antisismico del Padiglione N. 9 del P.O. Villa Scassi di Genova Sampierdarena pari a 3.900.000; per la realizzazione di una nuova Casa di comunità e un nuovo Ospedale di comunità di Sestri Levante e per la ristrutturazione con ampliamento di Villa Laura pari a 3.334.000 euro. Infine, dovranno essere utilizzati al potenziamento delle dotazioni strutturali e impiantistiche dei servizi sanitari socio sanitari e sociali della casa di comunità di Sarzana, con l’obiettivo di favorire interscambi con servizi sanitari dell’ospedale Santo Bartolomeo di Sarzana, previsti 1.250.000 euro di stanziamento.