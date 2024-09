Gemmato: “Risultato incoraggiante e segnale di strategia efficace”

- “Il fatto che l’Unione Europea abbia formalmente riconosciuto la Sardegna come libera da peste suina africana è un risultato incoraggiante, che testimonia l’efficacia delle strategie finora messe in atto dal Governo, insieme alla struttura commissariale e soprattutto agli allevatori italiani”. Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, con delega alla PSA,“Alla Sardegna si aggiungono anche alcuni territori del Piemonte, della Calabria e della Liguria, che sono stati dichiarati altrettanto indenni dalla PSA, grazie all’impegno costante di tutti i soggetti coinvolti e alle risorse messe a disposizione dall’esecutivo”, aggiunge Gemmato.– continua il sottosegretario - abbiamo tenuto un incontro al Ministero della Salute alla presenza del ministro Schillaci, del ministro della Sovranità alimentare Lollobrigida, del Sottosegretario La Pietra, del Commissario Straordinario alla PSA e dei presidenti delle commissioni di Camera e Senato, per fare il punto e ottimizzare le scelte strategiche di contenimento e contrasto del virus nelle aree non indenni”.sinergia e determinazione - conclude Gemmato - con l’obiettivo della completa eradicazione della peste suina africana dai nostri territori, a tutela degli allevamenti nazionali”.