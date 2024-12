Iv: “È diritto fondamentale. No a tagli”

“Quello alla salute è un diritto fondamentale, una spesa costituzionalmente necessaria, che non può essere tagliata indiscriminatamente”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e Sanità del Senato. “La sentenza di oggi della Consulta, che dà ragione alla regione Campania, non solo è una bocciatura della manovra dello scorso anno, ma è anche un monito al governo per quella in discussione alla Camera”, aggiunge.